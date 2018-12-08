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Belçika polisinden Sarı Yeleklilere orantısız güç

Sarı Yelekliler Eylemi 4'üncü haftasına girerken, Avrupa ülkelerindeki olayları bastırmaya çalışan polisler çok sert müdahalelerde bulunuyor. Fransa'da halka biber gazı sıkan polislerden sonra, Belçika polisi de orantısız güç kullanmaya ve eylemcilere biber gazı sıkmaya başladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:58
Belçika polisinden Sarı Yeleklilere orantısız güç

Avrupa'da kaos var, insan hakları ve demokrasi tamamen askıda!.. "Sarı Yelekliler"in Fransa'nın başkenti Paris'te yaptığı gösteriler, Belçika'nın başkenti Brüksel'e de sıçradı. Günlerdir Fransa'daki eylemlere destek veren Belçikalılar, bugün de Paris'teki "en büyük eylem" çağrısının ardından sokağa döküldü. Göstericiler Avrupa'nın başkentinde sokaklara dökülüp hükümet karşıtı gösteriler düzenlerken polis şiddeti doruğa çıktı.

Yarım metreden biber gazı sıktı!

Brüksel'de gerçekleştirilen gösterilerde polislerin göstericilere müdahalesi oldukça sert oldu. copunu kullanmayı ihmal etmeyen polisler, biber gazıyla göstericilerin üzerlerine yürüdü.

Bir polis memuru arasında yalnızca santimlerin bulunduğu gösterici kadının direkt yüzüne basınçlı tüp ile biber gazı sıktı.

Polis orantısız güç kullanıyor

Brüksel'de göstericilere yönelik polis şiddeti doruk noktalarına ulaştı. Eylemciler yerlerde sürüklendi, coplandı, biber gazı kuralsızca kullanıldı. Çıkan olaylarda 50 kişi gözaltına alınırken gazdan etkilenen çok sayıda kişi de hastanelere kaldırıldı.

Avrupa Mahkemeleri ile uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen kurallara göre belli mesafeler dışında kullanımı yasak olan biber gazı, en az 1-15 metre en fazla 30-150 metre ile 45 derece açıyla uygulanması gerekiyor. Ancak Brüksel'de biber gazı kullanımı prosedürü hiç de umursanıyor gibi durmuyor. Uyulmaması durumu ölümlere bile yol açabilecek sonuçları oluyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:58
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YORUM YAZ

  • HasanHasan40 dk önce
    Ne demokrasisi milleti baskı altına almak için kullandıkları araş ancak başkası yapınca yarısı bile. Olsa demokrasi çiğnedi orantısız güç kullandı iki yüzlülükten başka bir şey değil ancak vandallık yıkıp dökmek hiç bir ülkede iyi bir iş değil.
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