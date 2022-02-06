Belçika milletvekilinden Türk Aksakallılar Birliği’ne destek

Yeni Akit Ankara

Belçika Milletvekili Şevket Temiz'den Azerbaycan'da kurulan Türk Aksakkaları Birliği'nin (TAİB) önemine değinen açıklama geldi. “Türk Aksakkalları Birliği'nin akademik, sosyal, siyasi, kültürel alanlarda önemli adımlar atacağına ve Türk dünyasını ilgilendiren projeleri hayata geçireceğine inanıyorum. Buna hiç şüphem yok” diyen Temiz şöyle devam etti:

“Birlik şimdiden Türkiye ve Moldova'da başarılı etkinlikler düzenledi. Belçika Parlamentosu üyesi olarak birliğin hayata geçireceği projelere katılmaya hazırım. Tecrübelerime dayanarak asil davaya katkıda bulunabilirim. Sadece aktivite üzerinde olumlu bir etkisi var ve beni çok mutlu ediyor. Türk Aksakallılar Birliği'nin Türk dünyasına bir pencere olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte gelişme potansiyeli görüyorum. Birliğin kurucusu Ramin Ahmadov da dahil olmak üzere tüm üyeleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum”