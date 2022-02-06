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Siyaset Belçika milletvekilinden Türk Aksakallılar Birliği’ne destek
Siyaset

Belçika milletvekilinden Türk Aksakallılar Birliği’ne destek

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan merkezli olarak kurulan Türk Aksakallılar Birliği’ne dünyanın her yerinden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Belçika Milletvekili Şevket Temiz, “Azerbaycan'da faaliyete başlayan Türk Aksakkalları Birliği'nin Türk dünyasına bir pencere olacağından şüpheniz olmasın” diyerek destek mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:47:00 -
Belçika milletvekilinden Türk Aksakallılar Birliği’ne destek

 Yeni Akit  Ankara 

Belçika Milletvekili Şevket Temiz'den Azerbaycan'da kurulan Türk Aksakkaları Birliği'nin (TAİB) önemine değinen açıklama geldi. “Türk Aksakkalları Birliği'nin akademik, sosyal, siyasi, kültürel alanlarda önemli adımlar atacağına ve Türk dünyasını ilgilendiren projeleri hayata geçireceğine inanıyorum. Buna hiç şüphem yok” diyen Temiz şöyle devam etti:

Birlik şimdiden Türkiye ve Moldova'da başarılı etkinlikler düzenledi. Belçika Parlamentosu üyesi olarak birliğin hayata geçireceği projelere katılmaya hazırım. Tecrübelerime dayanarak asil davaya katkıda bulunabilirim. Sadece aktivite üzerinde olumlu bir etkisi var ve beni çok mutlu ediyor. Türk Aksakallılar Birliği'nin Türk dünyasına bir pencere olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Birlikte gelişme potansiyeli görüyorum. Birliğin kurucusu Ramin Ahmadov da dahil olmak üzere tüm üyeleri tebrik ediyor, başarılar diliyorum

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