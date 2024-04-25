Belçika Kalkınma Ajansı paylaştı! İsrail'in Gazze'deki saldırı sonrası: Çalışanı ile oğlu öldü! İlgili ilk açıklama

İsrail, Belçikalı yardım çalışanı ve oğlunu katletti.

Belçika, Federal Kalkınma Ajansının (Enabel) Gazze’deki çalışanı ile 7 yaşındaki oğlunun İsrail’in saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, ülkesinin Gazze’de faaliyet gösteren Federal Kalkınma Ajansının 33 yaşındaki personeli Abdullah Nabhan ve oğlunun dün gece Refah şehrinin doğu kesiminde İsrail ordusunun bombardımanı sırasında yaşamını yitirdiğini bildirdi. Saldırıda yaralanan Nabhan’ın eşinin durumunun kritik olduğunu, çiftin 7 aylık ve 5 yaşındaki iki çocuğunun hafif yaralandığını belirten Gennez, Nabhan’ın babası, kardeşi ve 6 yaşındaki yeğeninin de hayatını kaybettiğini ifade etti.

Gennez, “Abdullah da aylar önce İsrail’e sunulan ‘Gazze’den ayrılmaya uygun kişiler’ listesinde yer alıyordu. Ne yazık ki Nabhan, kendisi ve ailesine izin verilmeden öldürüldü” dedi.