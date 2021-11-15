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Dünya Belarus’tan flaş Polonya açıklaması
Dünya

Belarus’tan flaş Polonya açıklaması

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus-Polonya sınırında sorun istemediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 13:06:00 -
Belarus’tan flaş Polonya açıklaması

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Avrupa’ya göçme arayışındaki kişiler nedeniyle Belarus-Polonya sınırında sorun istemediklerini belirterek, ana vatanlarına dönmek isteyenleri göndermeye hazır olduklarını ancak kimsenin geri dönmek istemediğini söyledi.

Lukaşenko, Anayasa Çalışma Grubu üyeleriyle yaptığı toplantıda, Belarus-Polonya sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Polonya’nın hem içeride hem de Avrupa Birliği (AB) ile sorunları olduğunu dile getiren Lukaşenko, "Biz sınırlarımızda sorun istemiyoruz. Bu bizim için kesinlikle zarar. Bu zavallı insanların Minsk’te, Grodno’da, özellikle de sınır muhafızlarının sıkılaştırılmış rejimde çalıştığı sınırda dolaşmasına, halkımızı zorlamasına ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

"Herkesi evlerine göndermeye hazırız"

Belarus tarafının sınırda bekleyenlerin birikmesini önlemek için her şeyi yaptığını vurgulayan Lukaşenko, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmeyi düşünmekten vazgeçip ana vatanlarına dönmek isteyenlere yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

"Herkesi evlerine götürecek Belavia (Belarus Havayolları) dahil uçaklara bindirmeye hazırız fakat şunu söylemeliyim ki bu insanlar çok inatçı, hiç kimse geri dönmek istemiyor." diye konuşan Lukaşenko, bu insanları ana vatanlarına geri göndermeye ikna etmek için aktif bir çalışma yaptıklarına da dikkati çekti.

Kısa bir süre önce Almanya’da Münih şehri yönetiminin, sınırdaki bu kimseleri almak istediğine dair öneride bulunduğunu hatırlatan Lukaşenko, Polonya’nın izin vermesi halinde bir koridor açarak uçaklarla bu insanları Münih’e götürebilecekleri teklifinde bulundu.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan, arasında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerinde kişi bekleyişini sürdürüyor.

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