Belarus ve Rusya’dan ortak askeri hamle

Rusya ve Belarus, ortak Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma muharebe eğitim merkezi kuracak. Kurulacak olan merkez, Su-30SM uçaklarının mürettebatının ortak eğitimini organize etmek ve Belaruslu uzmanları Rus Silahlı Kuvvetleri’nde gelişmiş karadan havaya füze sistemlerinin kullanılmasında eğitmek için üs olarak kullanılacak.

Açıklama, Salı günü Belarus Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, her iki ülkenin savunma bakanlıklarının vardığı anlaşmalara uyacak şekilde Belarus’ta hava kuvvetleri ve hava savunma kuvvetleri için ortak bir Belarus-Rus muharebe eğitim merkezi kurulacağını belirtti.

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Belarus Cumhuriyeti topraklarında hava ve hava savunma kuvvetleri için ortak bir muharebe eğitim merkezi kurulması amaçlanmıştır. Merkez, Su-30SM uçaklarının mürettebatının ortak eğitimini düzenlemek, Belaruslu uzmanları Rus Silahlı Kuvvetleri’nde gelişmiş karadan havaya füze sistemlerinin işletilmesinde eğitmek ve ayrıca savaş eğitimi görevlerini ortaklaşa yerine getirmek için üs olarak kullanılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Belarus, merkezde yapılacak çalışmaların hem Belarus Hava Kuvvetleri hem de Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri’nin uzman eğitim birimlerinin seviyesini önemli ölçüde artıracağına ve Rusya-Belarus Birlik Devleti’nin ortak bölgesel hava savunma sistemini geliştirmeye yardımcı olacağına inanıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu ve Belaruslu mevkidaşı Viktor Khrenin, 5 Mart’ta Moskova’da yaptıkları görüşmelerde, Belarus topraklarındaki ortak savaş eğitim merkezinin Grodno Bölgesi’nde kurulması yönünde bir karar aldı. Rusya topraklarındaki Nizhny Novgorod ve Kaliningrad Bölgelerinde iki ortak merkez daha kurulacağı da belirtildi.

Ayrıca Belarus Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, müşterek merkezlerden birinde kara kuvvetlerinin ortak eğitiminin de ele alınacağı belirtildi.

Kara Kuvvetleri de eğitilecek

Belarus Savunma Bakanlığı’nın basın ofisinden yapılan açıklamada, “Rus Silahlı Kuvvetleri’nin savaş deneyimine dayanan teknikleri kullanarak devletlerin motorlu piyade ve tank birimlerini eğitilecek.” ifadesi yer aldı.

Ortak eğitimin, Rus Ordusu güçlerinin bölgesel gruplandırmasıyla Belarus askeri birliklerinin birlikte çalışabilirlik durumunun yeni bir seviyede uygulanmasına yardımcı olacağı ve bunun sonucunda askerlerin verimliliğini artıracağı belirtiliyor.

Bakanlık, Rusya ve Belarus’un Kaliningrad Bölgesi’nde Batı Askeri Bölgesi’nin Baltık Filosu’na dayanan bir savaş eğitim merkezi kurmanın elverişliliğini de tanımladı. Bakanlık, “Bu çalışma, Belarus birliklerinin Rus deniz piyadelerinin BTR-82A zırhlı personel taşıyıcılarla donamış askeri oluşumlarının tesislerinde eğitilmelerine izin verecektir.” dedi.

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