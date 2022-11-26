Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey hayatını kaybetti
Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey'in hayatını kaybettiği bildirildi. 64 yaşındaki Makey, 2012'den beri de Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.
Belta haber ajansına göre, Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz yaptığı açıklamada, bakanlık görevini sürdüren Vladimir Makey'in ani bir şekilde öldüğünü duyurdu.
2008-2012 yıllarında Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yapan 64 yaşındaki Makey, 2012'den beri de Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.