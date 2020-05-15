  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri

Kamuda idari izin bitti mi, ne zaman bitecek? İdari izin genelgesi detayları neler? İşte genelge maddeleri...

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu
için kalan
Aktüel

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun özel fotoğrafçısı koronaya yakalandı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun özel fotoğrafçısı Andrey Staseviç’in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:14:22 -
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko’nun özel fotoğrafçısı koronaya yakalandı

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun özel fotoğrafçısı Andrey Staseviç’in korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.


Ülkesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik yaptığı açıklamalarla zaman zaman eleştirilen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun özel fotoğrafçısı Andrey Staseviç, korona virüse yakalandı. Lukaşenko ve ekibinin 22 Nisan’da Slavyanka Bölgesine gerçekleştirdiği bir ziyarette herkes Covid-19 testine tabi tutulmuştu. Yapılan testler sonucunda fotoğrafçı Staseviç’in testinin pozitif sonuç verdiği belirtildi. Staseviç’in tedavisinin kaldırıldığı hastanede devam ettiği ifade edildi.


Devlet Başkanı Lukaşenko korona virüs salgınına yönelik daha önce yaptığı açıklamalarda, "Olur böyle şeyler, paniğe gerek yok", "Votka ve sauna ile ülkemizden koronayı kovacağız" yönelik ifadeleriyle gündeme gelmişti.


Öte yandan Belarus’ta 9 Mayıs’ta kutlanan İkinci Dünya Savaşı Zafer Bayramı nedeniyle ordu mensupları ve halk bir araya gelmiş, sosyal mesafe ve hijyen kuralları gözardı edilerek bayram merasimi yapılmıştı. Lukaşenko ise yaptığı açıklamada, "Bayramı kutlamama gibi bir şansımız yoktu" şeklinde konuşarak yine eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı