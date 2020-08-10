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Aktüel

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, yüzde 80,23 oyla yeniden seçildi

Muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın seçim karargahı, açıklanan sonuçları kabul etmeyerek yüzde 70-80 oranında oy aldıklarını iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:27:05 -
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, yüzde 80,23 oyla yeniden seçildi

MİNSK (AA) - Belarus’ta hafta sonu düzenlenen cumhurbaşkanı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yüzde 80,23 oyla seçimin galibi oldu.

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Lidiya Yermoşina, düzenlediği basın toplantısında seçimlere katılımın yüzde 84,23 oranında olduğunu belirtti.

Kesin olmayan ilk sonuçlara göre, mevcut Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun geçerli oyların yüzde 80,23'ünü aldığını kaydeden Yermoşina, muhalif Svetlana Tikhanovskaya'nın yüzde 9,9, eski milletvekili Anna Kanopatskaya'nın yüzde 1,68, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen'ın ise yüzde 1,13, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev'ın yüzde 1,04 oranında oy aldığını aktardı.

Seçmenlerin yüzde 6,02'sinin hiçbir adaya oy vermediğini ifade eden Yermoşina, "Kesin sonuçların önemli ölçüde değişeceğini düşünmüyorum." dedi.

Öte yandan, dün gece taraftarlarını meydanlara çağıran Tikhanovskaya’nın karargahı, Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçları kabul etmediklerini belirterek, muhalif adayın oy oranının yüzde 70-80 civarında olduğunu ileri sürdü.

Kesin sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

- Gösterilerde 213 gözaltına alındı

Başkent Minsk olmak üzere Mogilyov, Vitebsk, Brest, Grodno, Novopolatsk kentlerinde düzenlenen protestolar polis tarafından gece kontrol altına alınırken, göstericiler dağıtıldı.

Muhalifler, Minsk'te polisin müdahale ettiği izinsiz gösterilerde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 213 kişinin gözaltına alındığını öne sürdü.

Belarus İçişleri Bakanlığı ise protesto gösterilerinde 1 kişinin öldüğü iddiasını yalanladı.

Öte yandan, Belarus Soruşturma Komitesi İvan Noskeviç de ülkede gece boyunca süren izinsiz protestolarda onlarca polisin yaralandığını ve olaylarla ilgili soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Noskeviç, "Provokasyonlara ve kamu düzenini bozmaya yönelik çağrılara teslim olmamayı rica ediyorum. Güvenlik güçleri, anayasal düzeni korumak için gereğini yapacak." dedi.

Başkent Minsk’te sandık çıkış anketi sonuçlarının Lukaşenko lehinde açıklanması sonrası muhalefet taraftarları, seçime hile karıştırıldığı ve sonuçların doğru olmadığını iddiasıyla sokaklara dökülmüştü.

Göstericilere yönelik müdahalede, çok sayıda polis ve protestocunun yaralandığı belirtiliyor.

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