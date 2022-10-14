Belarus adım adım savaşa giriyor! Lukaşenko kararını duyurdu

Daha önce ''Ukrayna-Rusya Savaşı beklenenden uzun sürdü'' söylemi ve savaşın başlarında Rus askerlerine sınırlarını açması ile gündeme gelen Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, yeni açıklamaları ile ''Savaşa mı dahil oluyor?'' söylemlerini güçlendirdi.

Yüksek terör alarmı verildi

Lukaşenko, Ukrayna'yı ülkesine saldırmaya hazırlanmakla suçlayarak Rusya ile ortak askeri birlik oluşturulacağını açıklamasının ardından şimdi yaptığı açıklama da ise "Gerginliğin ardından yüksek terör alarmı verildi. Rusya ile ortak birliklerin konuşlandırılmasıyla ilgili prosedürleri başlattık" dedi.

Adım adım savaşa

Belarus, Putin'in Ukrayna'yı işgaline Rusya'ya hava sahasını açarak dolaylı destek veriyordu. Son günlerde Rusya ile ortak birlik ve Ukrayna'ya karşı ''bize saldıracak'' söylemlerinin artmasının ardından Lukaşenko'nun Putin'in yanında savaşa girmeye hazırlandığı yorumlarını beraberinde getirdi.

''Rusya ve Belarus'un geleceği ortak''

Öte yandan Lukaşenko iki hafta önce yaptığı açıklamada, ''Aşağılanmaya kimse tahammül edemez. Rusya devasa bir ülke. Avrupalılara da geleceklerinin Rusya ve Belarus'la birlikte olduğunu söylüyorum. Rusya ve Belarus, ihtiyaç duydukları her şeye sahip, biz de onlardan teknoloji gibi çeşitli şeyler alabiliriz. Sorumlu adımlar atmaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.