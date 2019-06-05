0553 313 94 23

Bel kaymasına dikkat

Op.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
Bel kaymasına dikkat

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, bacaklarda uyuşma ve yanma hissinin bel kaymasının habercisi olduğunu söyledi.


Nöroşirurji Uzmanı Dr. Kerem Bıkmaz, “Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülün bel kayması, bel ağrısı nedeni ile doktora gidenlerin yüzde 10’unda görülüyor. Bel kayması bel fıtığı ile birbirine benzer şikayetler gösterir bu nedenle kişilerce birbirine karıştırılmamalıdır. Hareket etmemizi sağlayan, vücuda dış etkilere karşı direnç ve dayanaklılık veren, kemiklerden oluşan bir yapı iskelet sistemidir. Bizi taşıyan da omurga kemikleridir. Omurga kemikleri iç yüzeyleri ve dış yüzeyleri bir çizgi halinde giderler ve birbirinin tam üstünde olacak şekilde birbirlerini takip ederler. Bir omurga kemiğinin, komşu omurganın üzerinde kaymasına ’’Spondilolistezis’’ yani halk arasındaki bilinen adıyla bel kayması denir. Bu durum yani omurganın yer değiştirmesi, spinal kanalı daraltarak, sinire bası nedeni ile nörolojik semptomlara yol açar” dedi.


Bel kaymasının doğuştan olabileceği gibi bir düşme, kaza veya ağır doğum sonucunda da meydana gelebildiğini ifade eden Dr. Bıkmaz, “Doğuştan olan bel kayması gençlerde daha çok görülür, 40 yaş üzerinde ise travma sonucu ya da kemik erimesine bağlı mikrokırıklar sonucu oluşabilir. Omurgamızın herhangi bir bölgesinde gelişebilecek bu durumun en sık meydana geldiği yer, bel omurlarının bulunduğu bölgedir. Bel kayması bir ömür boyu sabit kalabilir veya hayatımızın bir döneminde hareketli hale gelebilir. Bayanlarda özellikle menopoz sonrası ya da erkeklerde de kemik erimesi sonrası bu kayma aktif hale gelir ve daha hareketli olmaya başlar” diye konuştu.


Dr. Kerem Bıkmaz, bel kaymasının belirtilerini şöyle sıraladı:


“Bel ile birlikte her iki bacakta ağrı, uyuşukluk ve yanma hissi, bacaklarda hissizlik, adale gerginliği, güçsüzlük, bel eğiminde artış veya yürümede aksaklık, geceleri bacaklara sık sık kramp girmesi ve sık sık tutulması.”


Bel kayması tanısı konulduktan sonra bu bel kaymasının hareketli olup olmadığına bakıldığını kaydeden Dr. Bıkmaz, “Bel kayması oluşmuş ve de hareketsiz bir halde ise buna mutlaka müdahale edilmesi gerekmez. Ancak bel kayması hareketli ise hastanın mutlaka ameliyat olması gerekir. Yoksa bu hareketli olan bel kayması hastanın hayatını birçok yönden çekilmez hale getirir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti
    1. AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti
    2. AK Parti'ye bayram ziyaretleri
    3. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu..
    4. Güneş altında bekleyen yaralıların..
    5. İki dost 30 yıl sonra Esra Erol’da..
    6. Afyonkarahisar’da mesire alanında ot..
    7. Efeler Belediyesi Atatürk büstünü..
    8. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü"nden..
    9. MÜSİAD’ da geleneksel bayramlaşma..
    10. Türk Telekom çalışanlarından çevreci..
    11. Üniversite ve gıda ihracatçıları..
    12. O ilimizde 'sarıkız' paniği
    13. İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan..
    14. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    15. AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı bir..
    16. Deniz Akkaya isyan etti: Kilidi takalım,
    17. Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
    18. Çolakbayrakdar: “Belediyemizin..
    19. BBP ve DSP’den AK Parti’ye bayram..
    20. Fas'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla 755..
    21. Alkollü sürücünün çarptığı kağıt..
    22. Jandarmadan Darülaceze sakinlerine..
    23. Kargı Adliyesinde görev değişikliği
    24. Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı 3-0..
    25. (Özel haber) Erol Bulut:..
    26. Binali Yıldırım'dan Sivaslılara çağrı!
    27. FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde..
    28. TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde yangın
    29. Dev HES'lerin ekonomiye katkısı 400..
    30. Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken,..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor