Bel fıtığı için bitkisel tedavi kürü, o çay: Bir gramı bile ilaçlara ciddi bir rakip! Çayın sırlarına şaşıracaksınız

Bel Fıtığı Rahatsızlığına Alternatif Tıp olarak “Bel Fıtığı Kürü”

Yoğun bir şekilde bel ağrısı yaşayan kişilerin genel teşhisi, bel fıtığı olmaktadır. Bel ağrısı durumu, genel olarak her 5 kişiden 4’ünde görülmekte olan dolayısıyla sık karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Bu kadar sıklıkla karşılaşılan bu semptom, en çok 35-60 yaş arasında olan kişileri etkilemektedir.

Belimiz, birbiri ile sıkı bir şekilde bağlı olan; eklemler, kaslar, kemikler ve sinirlerden oluşmaktadır. Örneğin boynumuzda 7, sırtımızda 12, belimizde ise 5 adet omur kemiği bulunmaktadır. Omurgamızın ana yapısını bu kemikler ve kuyruk sokumu oluşturmaktadır.

Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir? Tedavi Yöntemleri – Çeşitleri Nelerdir?

Bel fıtığı durumu tespit edilmiş olan kişilere öncelikle ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Şayet olumlu bir cevap alınmıyorsa fizik tedavi sürecine geçilmektedir. Fakat bu tedavide fayda etmezse, cerrahi operasyon aşamasına geçilmek zorunda kalınabilir. Genel olarak hastalar ameliyat olmaktan kaçındıkları için bitkisel tedavi, alternatif tıp ve şifalı kürler yöntemlerine yönelmektedirler. İşte bel fıtığınız tedavi imkanı sağlayan çeşitli bitkisel kürler;

Taze Kozalak İle Bel Fıtığı Kürü

4-5 gram taze temiz kozalak, 1 bardak suyun içerisine atılır ve 10 dakika kadar kaynatılır. Hazırlanmış olan bu karışım tatlandırılarak, günde 1 bardak ölçüde içilir.

Defne Yaprağı İle Bel Fıtığı Kürü

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10 gram kadar defne yaprağı, 5 dakika süre ile kaynatılır. Bir süre demlendikten sonra günlük 2 bardağı aşmayacak şekilde tüketilir.

Rezene İle Bel Fıtığı Kürü

5 gram kadar rezene tohumu, 1 bardak kaynamış suyun içine atılır ve demlenmesi beklenir. 3 dakika kadar demlendikten sonra günde 2 bardağı aşmayacak şekilde tüketilir.

Kırkkilit Otu İle Bel Fıtığı Tedavi Kürü

1 bardak kadar klorsuz su, cezvenin içine alınır. Üzerine 2-3 parça kırkkilit otu eklenir. 5 dakika kadar kaynatılır. Ilınınca, lapa olan kısmı bele sürülür. Bu uygulamanın 2-4 hafta süre boyunca tekrarlanması gerekmektedir. Lapa kısmından kalan suyu ise günde 1 bardak ile sınırlı kalmak şartıyla içilebilir. Ya da banyo sonrasında bu su, son durulama suyu olarak bel kısmına dökülebilir.

Bu tedavi kürleri haricinde sizler de bel fıtığı hastalığına, bel ağrısı durumlarına karşı bildiğiniz, kullandığınız alternatif tedavi yöntemlerini, rahatsızlığın çaresini bizlerle yorum yaparak paylaşabilirsiniz.