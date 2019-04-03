Bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı nasıl geçer?

Bel ağrısı, dünyada baş ağrısından sonra en sık görülen ağrı tipi olarak kişinin iş ve sosyal yaşamını altüst ettiği kadar önemli sağlık sorunlarına işaret etmesi bakımından da önemsenmelidir. Bel ağrısının çok çeşitli sebepleri ve tedavi yolları bulunmaktadır. Peki bel ağrısı neden olur ve bel ağrısı nasıl geçer? İşte detaylar...

Bel ağrısı neden olur?

Bel ağrısı bir anda gelen yahut sık sık sürekli olan bir ağrı biçimi şeklinde kendini gösterebilir. Herhangi bir zorlama sonunda (spor, ağır kaldırma, taşıtlarda yaşanan sarsıntılar, gebelik nedeniyle) olabildiği gibi en bilinen nedeni bel fıtığı da bu ağrıya sebebiyet verebilir. Bazı zamanlarda risk faktörleri de baş gösterebilir. En çok 35-45 yaşları arasında görülen bel ağrısı

kadın ve erkekte eşit oranda ortaya çıkar. 60 yaşın üzerinde kadınlarda bel ağrısı görülme sıklığı artmaktadır. Belde ağrının hissedilme nedeni, bel zorlanması ve duruş bozuklukları; bel kaslarına, bağlarına ve eklemlerine hasar vererek ağrıya yol açmasıdır. Günümüzde her 3 insandan 2sinde görülen bel ağrısının yanında gelecek belirtileri de dikkate alarak uzman görüşlerinden faydalanmak var olan sağlığı ve konforu kaybetmemek için de mühimdir. İşte bel ağrısı nedenlerinden bazıları...

Ağır kaldırma: Kaldırılan cismin ağırlığı ve işlemin tekrarına bağlı olarak risk artmaktadır.

Kaldırılan cismin ağırlığı ve işlemin tekrarına bağlı olarak risk artmaktadır. Sarsıntı-titreşim: Kamyon, otobüs, minibüs, taksi, iş makinesi gibi taşıtları sürekli kullanarak sarsıntıya maruz kalmak.

Bazı sporlar: Jimnastik, futbol, güreş ve kürek gibi sporlarla uğraşmak.

Jimnastik, futbol, güreş ve kürek gibi sporlarla uğraşmak. Kişisel risk faktörleri: 30 yaşın üzerinde olmak

Bedensel olarak zorlayıcı işlerde çalışmak

Kötü ve uzun süre oturma alışkanlığına sahip olmak

Uzun süre öne eğik pozisyonda ders çalışmak, uygun olmayan sıra ve sandalyelerde oturmak

Gebe olmak

Sigara içmek

Daha önce bel ağrısı geçirmiş olmak

Tedaviye başlamada gecikmek

Stres, depresyon ya da ruhsal bozukluklar yaşamak, işinden memnun olmamak, takdir edilmemek

Bel ağrısı nasıl geçer?

Bel ağrısı nasıl geçer sorusu toplumuzda sıkça merak edilen konuların başında geliyor. Bel ağrılarının nasıl geçeceğini merak eden birinin öncelikle yapması gereken bel sağlığını korumak için neler yapması gerektiğidir. Rutinleşen bel ağrılarınız için ise mutlaka uzman bir doktora başvurmalısınız.

Bel sağlığının korunması için gün içinde uyulması için gereken kurallar ve egzersizler önemlidir. İşte onlardan bazıları;