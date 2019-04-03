Bel ağrısı neden olur? Bel ağrısı nasıl geçer?
Bel ağrısı, dünyada baş ağrısından sonra en sık görülen ağrı tipi olarak kişinin iş ve sosyal yaşamını altüst ettiği kadar önemli sağlık sorunlarına işaret etmesi bakımından da önemsenmelidir. Bel ağrısının çok çeşitli sebepleri ve tedavi yolları bulunmaktadır. Peki bel ağrısı neden olur ve bel ağrısı nasıl geçer? İşte detaylar...03 Nisan 2019 Çarşamba 16:32
Bel ağrısı, dünyada baş ağrısından sonra en sık görülen ağrı tipi olarak kişinin iş ve sosyal yaşamını altüst ettiği kadar önemli sağlık sorunlarına işaret etmesi bakımından da önemsenmelidir. Bel ağrısının çok çeşitli sebepleri ve tedavi yolları bulunmaktadır. Peki bel ağrısı neden olur ve bel ağrısı nasıl geçer? İşte detaylar...
Bel ağrısı neden olur?
Bel ağrısı bir anda gelen yahut sık sık sürekli olan bir ağrı biçimi şeklinde kendini gösterebilir. Herhangi bir zorlama sonunda (spor, ağır kaldırma, taşıtlarda yaşanan sarsıntılar, gebelik nedeniyle) olabildiği gibi en bilinen nedeni bel fıtığı da bu ağrıya sebebiyet verebilir. Bazı zamanlarda risk faktörleri de baş gösterebilir. En çok 35-45 yaşları arasında görülen bel ağrısı
kadın ve erkekte eşit oranda ortaya çıkar. 60 yaşın üzerinde kadınlarda bel ağrısı görülme sıklığı artmaktadır. Belde ağrının hissedilme nedeni, bel zorlanması ve duruş bozuklukları; bel kaslarına, bağlarına ve eklemlerine hasar vererek ağrıya yol açmasıdır. Günümüzde her 3 insandan 2sinde görülen bel ağrısının yanında gelecek belirtileri de dikkate alarak uzman görüşlerinden faydalanmak var olan sağlığı ve konforu kaybetmemek için de mühimdir. İşte bel ağrısı nedenlerinden bazıları...
- Ağır kaldırma: Kaldırılan cismin ağırlığı ve işlemin tekrarına bağlı olarak risk artmaktadır.
- Sarsıntı-titreşim: Kamyon, otobüs, minibüs, taksi, iş makinesi gibi taşıtları sürekli kullanarak sarsıntıya maruz kalmak.
- Bazı sporlar: Jimnastik, futbol, güreş ve kürek gibi sporlarla uğraşmak.
- Kişisel risk faktörleri: 30 yaşın üzerinde olmak
- Bedensel olarak zorlayıcı işlerde çalışmak
- Kötü ve uzun süre oturma alışkanlığına sahip olmak
- Uzun süre öne eğik pozisyonda ders çalışmak, uygun olmayan sıra ve sandalyelerde oturmak
- Gebe olmak
- Sigara içmek
- Daha önce bel ağrısı geçirmiş olmak
- Tedaviye başlamada gecikmek
- Stres, depresyon ya da ruhsal bozukluklar yaşamak, işinden memnun olmamak, takdir edilmemek
Bel ağrısı nasıl geçer?
Bel ağrısı nasıl geçer sorusu toplumuzda sıkça merak edilen konuların başında geliyor. Bel ağrılarının nasıl geçeceğini merak eden birinin öncelikle yapması gereken bel sağlığını korumak için neler yapması gerektiğidir. Rutinleşen bel ağrılarınız için ise mutlaka uzman bir doktora başvurmalısınız.
Bel sağlığının korunması için gün içinde uyulması için gereken kurallar ve egzersizler önemlidir. İşte onlardan bazıları;
- Bakılan kişi, cisim ve objeye vücut cephesi tam olarak dönülmelidir. Baş, boyun ve gövde aynı düzlem üstünde olacak şekilde bakılmalıdır.
- Uzun süre aynı pozisyonda kalınmamalıdır. Oturma ve ayakta kalma süresinin 45 dakikayı geçmemesine özen gösterilmelidir. 45 dakika ayakta kalındıysa 5 dakika kadar oturulmalı, 45 dakika oturulmuşsa 5 dakika kadar ayakta kalınmalıdır.
- Oturulduğunda bel kavisini destekleyen bir yastık kullanmak alışkanlık haline getirilmelidir.
- Yerle olan işlerde, yere eğilerek değil çömelerek işlerin yapılmasına özen gösterilmelidir.
- Yatmak için yaylı ortopedik yatak kullanılmalıdır.
- Yatarken önce yatağın kenarına gelip oturulmalıdır. Kollardan destek alarak önce yan yatılmalı, sonra sırt üstü dönülmelidir. Yataktan kalkmak istenildiğinde, önce yan yatıp kollardan destek alınmalı ve oturulmalı sonra ayağa kalkılmalıdır.
- Yan pozisyonda öne doğru bükülerek bacaklar karına doğru çekip yatmak sağlık bakımından en uygun pozisyondur.
- Bel bölgesi terli kalmaktan, yel ve rüzgardan korunmalıdır. Klima veya hava akımının direk olarak gelmemesi için önlem alınmalıdır.
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