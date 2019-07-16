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Bel ağrısı nasıl geçer? Bel ağrısına ne iyi gelmez?

Yaşam boyunca herhangi bir dönemde ortaya çıkan bel ağrıları, hareket etmeyi kısıtlayarak hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Peki, bel ağrısını neler tetikler? Bel fıtığının sebepleri nelerdir? Bel ağrısına iyi gelmeyen şeyler nelerdir?

16 Temmuz 2019 Salı 14:44
Bel ağrısı nasıl geçer? Bel ağrısına ne iyi gelmez?

Yaşam boyunca herhangi bir dönemde ortaya çıkan bel ağrıları, hareket etmeyi kısıtlayarak hayat kalitesini olumsuz etkiliyor. Peki, bel ağrısını neler tetikler? Bel fıtığının sebepleri nelerdir? Bel ağrısına iyi gelmeyen şeyler nelerdir?

Bel fıtığı nedir?

Bel bölgemizde omurgayı oluşturan 5 tane omur var. Her omurun arasında içi sıvı dolu küçük diskler bulunur. Diskler tıpkı arabaların süspansiyonları gibi gelen darbeleri, sarsıntıyı, titreşimleri azaltmaya yarar. Bu diskler zamanla özelliklerini kaybeder. Diskin etrafını saran kapsül yırtılır ve içindeki sıvı dışarı taşar. Buna bel fıtığı diyoruz.

Bel ağrısına ne iyi gelmez?

Basketbol, futbol gibi çarpışmalı sporlar riskli. Yine belin etrafında dönmeyi gerektiren tenis, golf gibi sporlarda da bel fıtığı riski yüksek. Ancak bunları usulüne uygun yapar, spora başlamadan önce ısınma ve germe egzersizlerini yaparsanız riski en aza indirirsiniz.

Her türlü spor aktivitesinden önce mutlaka ısınma ve germe egzersizi yapmak, yükün diskin üzerine binmesini önler, bel bölgesindeki yükün eşit miktarda dağılmasını sağlar.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:44
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