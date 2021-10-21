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Sağlık Bel ağrısı fıtık habercisi olabilir
Sağlık

Bel ağrısı fıtık habercisi olabilir

Yetişkinlerde yaygın görülen bel ağrısının önemli bir fıtık habercisi olabileceğine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, “Bel ağrısı eklem, bağ, disk, kas kaynaklı ya da sinir kökü basısı sebepli olabilir.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 09:42:00 -
Bel ağrısı fıtık habercisi olabilir

Yetişkinlerde yaygın görülen bel ağrısının önemli bir fıtık habercisi olabileceğine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, “Bel ağrısı eklem, bağ, disk, kas kaynaklı ya da sinir kökü basısı sebepli olabilir. Fıtığın olduğu seviyeye göre kas güçsüzlüğü, topuk üzerinde veya parmak ucunda yürümekte zorluk, bacakta, ayakta uyuşma ve karıncalanmalar görülebilir” dedi.

Toplumda en sık görülen şikâyetlerden biri olan ve özellikle yetişkinlerde karşılaşılan bel ağrısı, kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde düşürüyor. Eklem, bağ, disk ve kas kaynaklı ortaya çıkabilen bel ağrısı sinir kökü baskısıyla nedeniyle de görülebiliyor. Bel ağrısının dikkat edilmesi gereken bir semptom olduğunun altını çizen Eskişehir FizyomerTerapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nurhan Barutçu, bel ağrısının fıtık habercisi olabilecğini belirtti. Zamanında teşhis ve tedavinin önemli olduğunu kaydeden Uzman Dr. Barutçu, fizik tedaviye cevap alınamadığında ameliyata başvurulabileceğini söyledi.

Bel fıtığının belirtileri ve sebeplerinden bahseden Uzman Dr. Nurhan Barutçu, “Bel ağrısı eklem, bağ, disk, kas kaynaklı ya da sinir kökü basısı sebepli olabilir. Lomber disk hernisi (bel fıtığı) daha çok ağır kaldırma, yapılan ters bir hareket sonrası görülür. Belden kalçaya veya bacağa yayılan ağrı şeklinde karşımıza çıkabilir. Ağrı aniden başlayabilir veya şiddeti hafif olarak başlayıp giderek artan bir şekilde olabilir. Bel ağrısı derinden gelen bir sızı, yanma şeklinde olabilir. Fıtığın olduğu seviyeye göre kas güçsüzlüğü, topuk üzerinde veya parmak ucunda yürümekte zorluk, bacakta, ayakta uyuşma ve karıncalanmalar görülebilir” diye konuştu.

Bel fıtığı tedavisinin ihmal edilmemesi gerektiğini aktaran ve en son seçenek olarak ameliyatın tercih edilebileceğini aktaran Barutçu, “Bel fıtığı tedavisinde çeşitli ağrı kesici ve kas gevşetici ilaçlar kullanılır fakat şikayetler çoğu kez fizik tedavi uygulanmadan geçmez. Fizik tedavide yüzeyel, derin ısıtıcı cihazlar, ağrı giderici elektroterapi cihazları, robotik lazer, magnetoterapi, robotik traksiyon, kriyoterapi gibi son teknoloji cihazlar kullanılır. Ayrıca tedavide manuel terapi ve medikal masajlardan da yararlanılır. Bel fıtığında tedavisinde ozon tedavi yöntemleri son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır. Ameliyat, fizik tedavi yöntemlerine cevap alınamayan durumlarda en son seçenek olan tedavi yöntemleridir” şeklinde konuştu.

Bel fıtığında ozon tedavisinin yan etki bakımından avantajlı olacağını ifade eden Uzman Dr. Barutçu, “Aktif oksijen molekülü olan ozon gazı kullanılarak yapılan tedavilere ozon tedavisi adı verilir. Ozon uzun zamandır tıp alanında bilinirliği olan ve birçok kimyasal özellikleri ortaya konmuş bir moleküldür. Son yıllarda oldukça popüler olan bu tedavi kanın dokulara oksijen bırakma yeteneğini artırarak organların oksijenlenmesini artırır. Yaygın ağrılı durumlar, fibromiyalji, romatizmal hastalıklar, kanser, enfeksiyon, kireçlenme ve tendon problemlerinde de ozon tedavisi yaygın olarak kullanılmaktadır. Bel ve boyun fıtıklarına bağlı ağrılarda, disk çevresine ozon enjeksiyonları uygulanabilmektedir. Bel fıtığında ozon tedavisi ortaya çıkan mekanik baskıyı en aza indirmek ve inflamasyonu gidermek için kullanılmaktadır. Fıtıklaşmış materyalin büzülmesini sağlar, ödemi azaltır. Ozon terapi sonrası endorfinlerin salınımı artar, beyinde ağrı uyaranları bloke olur. Ozon tedavisi vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir. Ozon tedavisinin yan etkisi yok denecek kadar azdır” dedi. 

 

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