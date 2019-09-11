Bektaş, "Çağdaş çöp tesisine ulaşma çabamız aralıksız sürüyor" Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Sapça köyü mevkisindeki çöp tesisini inceledi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Sapça köyü mevkisindeki çöp tesisini inceledi.

Vali Erdoğan Bektaş, atıktan üretilen yakıt ve mekanik ayrıştırma tesisi ihalesinin yakın süreçte yapılacağı müjdesini verdi. Çöp gazından elektrik üretiminin de artarak devam ettiğine vurgu yapan Bektaş, "Aty, atıktan türetilen yakıt ve mekanik ayrıştırma tesisi ihalesi yakında. Elektrik tesisi ihalesi tamamlanıyor. Sızıntı suyu arıtma işi ihaleye çıktı. Çöp transfer işi ihalesi önümüzdeki hafta. Çağdaş iyi bir çöp tesisine ulaşma çabamız aralıksız sürüyor.Bu ekip bizim çöp ekibimiz. Uzun süredir yapımı devam eden ikinci lot tamamlandı ve bugün ilk çöpü ikinci lota döktük. Birinci lot örtülüyor. Tıbbi atık tesisi aktif. Çöp gazından elektrik üretimi artarak devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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