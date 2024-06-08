Bekleyin Mansur çözecek çıkmaz ayın son çarşambası! CHP belediyeciliğinin özeti bu videoda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Ankara'da il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklamıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıların da bulunulduğu sağanak yağış, Ankara'nın Çankaya, Etimesgut, Sincan, Polatlı ilçelerinde etkisini gösterdi.

Kuvvetli yağışla birlikte göle dönen Ankara Ayaş D140 karayolundaki gidiş ve dönüş istikametinde çok sayıda araç suya gömüldü. Cadde ve sokakların suyla dolması sonucu birçok araç sular altında kaldı. Sürücüler ve yolcular araçlarında mahsur kaldı, bazıları ise araçlarını terk ederek güvenli bölgelere ulaşmaya çalıştı. Bölgeye ulaşan ekiplerin çalışması devam ederken, sular altında kalan araçlar çekici yardımıyla alandan çıkartılıyor.

Metro durağını su bastı

Şiddete sağanak sonrasında OSB- Törekent Metro durağını su bastı. Şiddetli yağışın etkili olduğu Sincan’da ise OSB - Törekent Metro durağını su bastı. Uzun süre Metro durağına giremeyen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Otomobil tarlaya sürüklendi

Polatlı ilçesinde sağanak sonrası bir araç oluşan sele kapıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Selde tarlaya sürüklenen araç, suların çekilmesiyle ortaya çıktı. Aracın içerisinde sürücü olmadığı bilgisine ulaşıldı.