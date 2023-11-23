Bekleyelim görelim! “Seçimi kaybedersem istifa ederim” 

CHP'de seçim sonrası çıkan kriz, genel başkanı değiştirdi.

Değişim sürecinin başındaki isim Özgür Özel, CHP'nin yeni genel başkanı oldu.

Seçmende merakla beklenen soruları cevaplayan Özel, Duvar'dan Ceren Bayar'a konuştu.

Özel'e, selefi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık eleştirildiği başarısızlıklara rağmen genel başkanlığı bırakmaması konusu da soruldu.

"İlk genel seçimde kaybedersem bırakırım"

CHP Genel Başkanı Özel, ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirememeyi başarısızlık olarak gördüğünü belirterek şöyle konuştu:

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Yapılacak ilk genel seçimlerde iktidarı değiştirmeyi başarı, değiştirememeyi başarısızlık olarak görürüm. Örneğin parti birinci parti oldu ama iktidarı değiştiremedim, kendimi başarılı saymam, olağanüstü kongreye giderim.



Delegeye sorarım, “başarılı mıyım, başarısız mıyım” diye. Yani başarılı görünen ama iktidar değiştirmeyen bir sonuç var ise kararı delegeye bırakırım. “Başarılıydık aslında” falan demem, hemen olağanüstü kongreyi toplarım. Eğer kötü bir sonuç aldıysam ve kaybedersem de derhal bırakırım.

Özel, İyi Parti ve HEDEP ile ittifak kurulup kurulamayacağı konusuna da değindi.

"İyi Parti ile ittifak konusunda üstüme düşeni yapacağım"

Her partiye sorumluluk düştüğünü söyleyen Özel,

İyi Parti iş birliği yapmama konusunda kararlıysa buna saygı duymak durumundayız. Kimse bize mecbur değil. Ama ben benim seçmenime iş birliği yapmamayı ya da onun önünü tıkamayı anlatamam. O yüzden üstüme düşen ne varsa onu yapacağım.

"HEDEP ile iş birliği olacaksa kamuoyu bilecek"

Özel, HEDEP ittifakı konusunda ise şunları söyledi:

Siyasette arka kapı diplomasisi her zaman vardır ama sadece arka kapı diplomasisi ile ittifak ya da iş birliği olmaz. Bazen kapalı kapıları arka kapı diplomasisi açabilir.



Bazen sıkılı yumrukları arka kapı diplomasisi açabilir. Ama bu, siyasette kalıcı ve ana yöntem olamaz. O yüzden eğer HEDEP'le bir görüşme yapılacaksa kamuoyu bunu bilecek.



Bir iş birliği olacaksa, örneğin bizim adımıza bazı yerlerde fedakarlıklar yapılacaksa, bazı seçim çevrelerinde bizim olmamamız gibi şey söz konusu olacaksa bunu kamuoyu bilecek. Kamuoyuna izah edemeyeceğimiz ve savunamayacağımız, utanç duyacağımız bir iş birliği içinde zaten olmayacağız.

Şeref ve namus sözü veren Özgür Özel çabuk unuttu

Kurultayda değişim sözü veren Özgür Özel, tüzüğü değiştireceğini açıkladı. Hatta 25-26 Kasım tarihlerinde tüzük için yeniden kurultay toplanacağı bilgisini paylaştı. "Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız tüzüğü değiştiriyorum söz veriyorum. Başta sayın genel başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51-52-53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım" çıkışı yaptı.

PARTİ İÇİNDE YENİ KRİZE YOL AÇTI

Ancak genel başkan değişse de parti de işleyiş hala aynıydı. Özgür Özel, kurultayda verdiği sözleri 6 günde unutup geri adım attı. Ön seçim yapılmayacağını açıklayan Özel, "Ön seçim konusunda terminolojik bir fark var. Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor. Fotoğraf çektirmesi, araç giydirmesi 45 günlük bir kampanya. Örgütümüzün tecrübeleri, ön seçim demeyelim sonucuna uyulacak temayül yok" çıkışı yaptı. Bu durum, parti içinde yeni bir krize yol açtı.