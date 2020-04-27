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Aktüel

beklesin Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

2020-04-27 16:58:33 -
beklesin Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Gruplar arasında Bahçecik Mahallesi'nde çıkan tartışma kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada F.D. ayağına isabet eden mermiyle yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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