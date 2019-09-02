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"Beklentimiz, İdlib Mutabakatı'nın aynen uygulanması"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:- "(Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla yapılacak üçlü zirve) Bizim beklentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'e de ilettiği mesaj, geçen yıl vardığımız İdlib Mutabakatı'nın aynen uygulanması. Çünkü İdlib, çatışmasızlık bölgelerinden birisi olarak, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, güvenliği sağlanan, sınırları belirlenmiş bir bölge"- "Zaten nihai olarak tabii ki çözüm, Suriye'de siyasi sürecin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesidir. Bunun için anayasa komisyonunun kurulması, bir geçiş hükümetinin kurulması, seçimlere gidilmesi gibi hem Astana hem de Cenevre sürecinin mütemmim cüzü olan konular var"

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
"Beklentimiz, İdlib Mutabakatı'nın aynen uygulanması"

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirvenin gerçekleştireceğini belirterek, "Bizim beklentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'e de ilettiği mesaj, geçen yıl vardığımız İdlib Mutabakatı'nın aynen uygulanması." dedi.

Kalın, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Klasik Düşünce Okulu'nun bir otelde düzenlediği, "İslam'da Dini Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatür Okumaları" programında, İslam düşüncesi üzerine konferans verdi.

Konferansın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kalın, İslam düşüncesinin teşekkülü üzerine kıymetli bir programın yapıldığını söyledi.

Kalın, Türkiye'de bu tür uzun soluklu, derinlikli, ilmi ve fikri çalışmaların yapılmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Dünyaya söyleyecek sözü olan bir ülkeyiz. Bu sözü nasıl söyleyeceğimiz ve sözü nasıl inşa edeceğimiz geleneğimizden beslenerek, bugüne ve yarına nasıl taşıyacağımız konusunda yol gösteren çalışmalar, bu tür çalışmalardır." diye konuştu.

Konya'nın bu tür ilmi fikri ve sanatsal çalışmalara ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Kalın, şöyle devam etti:

"Türkiye, ekonomik ve siyasi alanlarda büyük hamleler yaparken aynı zamanda eğitim, kültür, sanat, düşünce ve medeniyet alanlarında da çok önemli atılımlar yapmak durumunda. Bunun zemini ve imkanı var. Bu tür ortamlarda da hamdolsun neticelerini yavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Türkiye'nin dünyaya söyleyecek bir sözü var, bunu akıldan çıkartmamız lazım. Bunu evrensel bir dille kendi geleneğimize, milli ve yerli kaynaklarımıza dayanarak, bu evrensel dili nasıl inşa edeceğimiz konusunda daha yapacağımız çok çalışmalar var. Genç akademisyenlerin de buradan güzel neticelerle ayrılacağını ümit ediyorum."

- "Rejimin saldırıları derhal durdurması gerekiyor"

Kalın, bir gazetecinin İdlib'te yaşananlara ilişkin sorusu üzerine, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğünü anımsattı.

Bu görüşmede, İdlib'te yaşananların etraflıca ele alındığını hatırlatan Kalın, şu değerlendirmede bulundu:

"Ayın 16'sında da Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Türkiye, Rusya ve İran üçlü zirvesi yapılacak. Bizim beklentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin'e de ilettiği mesaj, geçen yıl vardığımız İdlib Mutabakatı'nın aynen uygulanması. Çünkü İdlib, çatışmasızlık bölgelerinden birisi olarak, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, güvenliği sağlanan, sınırları belirlenmiş bir bölge. Rejimin toprak elde etmek amacıyla, 'terörist unsurlar var' bahanesiyle yaptığı saldırıları derhal durdurması gerekiyor."

- "Çözüm Suriye'de siyasi sürecin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesidir"

Kalın, aksi durumda İdlib'te yeni bir insani dramın yaşanmasının kaçınılmaz olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İdlib Mutabakatı riske girecektir. Biz bunları arzu etmiyoruz. Bu yönde hem Rusya'nın hem de İran'ın gerekli telkinleri Suriye rejimine de yapmasını bekliyoruz. Bu süre zarfında ayın 16'sında yapılacak zirvede de bu konu etraflı şekilde ele alınacak. Zaten nihai olarak tabii ki çözüm Suriye'de siyasi sürecin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesidir. Bunun için anayasa komisyonunun kurulması, bir geçiş hükümetinin kurulması, seçimlere gidilmesi gibi hem Astana hem de Cenevre sürecinin mütemmim cüzü olan konular var. Bunları da hayata geçirmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmalarımızı bundan sonra da yoğun şekilde devam edecek."



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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:47
  1. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
  2. İbrahim Kalın
  3. Putin

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