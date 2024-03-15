Beklenmedik gelişme! Ünlü marka mağazaları kapatıp iflasa hazırlanıyor

Almanya'nın mağazacılık devi Galeria Karstadt Kaufhof, çalışan sayısında yeni bir kesinti yapmayı planlıyor. Şirket geçtiğimiz aylarda üçüncü defa iflas ilan etmişti.

Alman perakende devi Galeria Karstadt Kaufhof, üçüncü iflas sürecinin ardından daha fazla kesinti yapmaya hazırlanıyor. “Lebensmittel Zeitung” gazetesinin haberine göre şirketin yeni bir sosyal plan hazırlığı ve yatırımcı arayışı içinde olduğu bildirildi.

22 Mart’a kadar bir alıcı bulma hedefi olan Galeria’nın, tüm şubelerini devralacak bir alıcı bulması uzmanlar tarafından mümkün görünmüyor.

Mağaza kapanışları olacak

Şirket çalışanlarına gönderilen bir mektupta iflas yöneticisi Stefan Denkhaus ve yönetim ekibi, önemli işten çıkarmaların ve mağaza kapanışlarının olabileceğini duyurdu. Bu adımlar şirketin satış noktalarının sayısını 170’ten 92’ye düşüren önceki iflas işlemlerinde de benzer şekilde uygulanmıştı.