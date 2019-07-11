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Beklenmedik başarı, tatil planını bozdu

- Kariyerinde ilk kez grand slam turnuvasında yarı finale kalan İspanyol tenisçi Agut'nun aynı tarihlerde Ibiza'da tatil yapmayı planladığı ortaya çıktı

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
Beklenmedik başarı, tatil planını bozdu


İSTANBUL (AA) - İspanyol tenisçi Roberto Bautista Agut'nun tatil planları Wimbledon'da yarı finale kalınca bozuldu.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'ın çeyrek finalinde Arjantinli Guido Pella'yı 3-1 yenerek son dört isim arasına kalan 31 yaşındaki İspanyol tenisçinin aynı tarihlerde tatil yapmayı planladığı ortaya çıktı.

Pella galibiyetinin ardından konuşan Agut, "Şu anda Ibiza'da olmayı planlıyordum. Birlikte tatil yapacağım altı arkadaşım orada. Londra'da olmak tabii ki daha iyi bir his." ifadelerini kullandı.

Wimbledon'da ikinci haftaya kalmayı beklemeyen Agut, kariyerinin ilk grand slam yarı final maçında yarın dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:37
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