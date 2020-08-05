Beklenilen iPhone özelliği Android'e geliyor!

Apple'ın yıllardan beri kullandığı AirDrop özelliği Android kullanıcılarını kıskandırıyordu. Wi-Fi Direct üzerinden veri aktarımı yapabilen Android kullanıcıları daha işlevsel bir özelliklik bekliyorlardı. Nitekim Google'dan kullanıcılarını sevindiren bir haber geldi. Google Android cihazlar arasında veri aktarımı yapabilen Android Nearby Share'i duyurdu.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Google'ın yeni telefonu Pixel 4 ve hali hazırda Samsung modellerine özelliğin birkaç hafta içinde geleceği bekleniyor. Android Nearby Share, AirDrop ile benzere özelliklere sahip ve çalışma mantığı birbirine çok benziyor. Yakında bulunan cihazlar ile eşleşerek dosya, resim, bağlantı ve diğer içerikleri hızlı bir şekilde aktarabiliyorsunuz.

Bu özelliği kullanırken görünürlük seviyesini değiştirebiliyorsunuz. Herkesin sizi görmesini, bazı cihazların sizi görmesini veya tamamen gizli olmayı tercih edebiliyorsunuz. Bu özelliği kullanarak Google üzerinde anonim bir şekilde veri aktarımı yapabilirsiniz.

Hangi Android sürümünde çalışacak?

Android Nearby Share şuan için Android 6 ve yeni sürümlerin yüklü olduğu cihazlarda çalışabileceği belirtildi. Bu özelliğin Android cihazlara eklenmesi için büyük bir güncellemeye ihtiyaç yok. Google’ın açıklamasına göre Google Play Hizmetleri’nin güncellenmesi yeterli oluyor.