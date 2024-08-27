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Spor Beklenen son gerçek oldu! Talisca'nın yeni takımı açıklandı
Spor

Beklenen son gerçek oldu! Talisca'nın yeni takımı açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-08-27 16:24:00 -
Beklenen son gerçek oldu! Talisca'nın yeni takımı açıklandı

Uzun süredir Al Nassr'dan ayrılacağı konuşulan Anderson Talisca'da beklenen son gerçek oldu. Talisca'nın yeni takımını da duyurdular.

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Anderson Talisca'nın uzun süredir takımından ayrılacağı konuşuluyor.

Beklenen son gerçekleşti. Al Nassr'ın Talisca'yı kiralayacağı ileri sürüldü.

Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre Talisca, kiralık olarak Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımından Katar'ın Al-Gharafa takımına transfer olacak.

İki sezon Beşiktaş'ta oynayan Talisca Süper Lig'e damgasını vurmuştu. Talisca'nın adı her transfer döneminde 3 büyüklerle gündeme geliyordu.

Bu sezon da Talisca'nın Türkiye'ye döneceği zaman zaman ileri sürüldü ama bu haberle beklentiler boşa çıkmış oldu.
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