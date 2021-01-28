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Ekonomi Beklenen olmadı... İşte altında son rakamlar!
Ekonomi

Beklenen olmadı... İşte altında son rakamlar!

Altın fiyatları, Fed toplantısında faizlerin sabit bırakılması ve Jerome Powell'ın piyasa görünümüne dair iyimser açıklamalarla birlikte düşüş yaşadı. Gram altın yatay bir seyir izlerken gümüş ise altınla beraber düştü.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 09:05:00 -
Beklenen olmadı... İşte altında son rakamlar!

Altın fiyatları, Fed’in politika faizini sabit bırakması ve doların güçlenmesiyle birlikte düştü.

Fed aylık 120 milyar dolarlık varlım alım programını istihdam ve enflasyonda gözle görülür bir ilerleme gerçekleşene kadar devam ettireceğini söyledi. Başkan Jerome Powell alım miktarını değiştirmenin biraz zaman alacağını belirterek merkez bankasının varlık alım programında bir azaltmaya gitmeyeceğini söyledi.

Powell, geniş aşılama imkânlarının iyimser bir zemin oluşturduğunun altını çizerek, birçok gelişmenin bu yıl için çok daha iyi bir görünüm yarattığını dile getirdi.

Altın bu ay yüzde 3’ten fazla değer kaybederek 2011 yılından beri en kötü Ocak ayını geçiriyor.

Gümüş fiyatı

Gümüş salı günü çok az bir yükseliş kaydettikten sonra çarşamba günü düşüş yaşamıştı. Fed kararında sonra yatırımcıların daha iyimser bir görünüme odaklanmasıyla gümüş perşembe günü TSİ 07:55’te yüzde 0,7 düşüşle ons başına 25,0993 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın haftaya düşüşle başladıktan sonra salı günü Dolar/TL kurunun düşmesiyle birlikte gerileyerek 28 Temmuz’dan sonraki en düşük seviyeyi görmüştü. Gram altın çarşamba günü dalgalı bir seyir izledikten sonra perşembe günü yüzde 0,1 yükselişle 438,96 TL civarında seyrediyor.

Ons altın fiyat

Fed toplantısında beklenenden iyi bir görünümün sinyallerinin verilmesi ve güçlenen dolar ile beraber altın kayıplarını sürdürerek yüzde 0,35 düşüşle ons başına 1.837,31 dolar civarından işlem görüyor. Bloomberg Dolar Spot Endeksi ise yüzde 0,2 yukarıda.

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