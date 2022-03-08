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Spor Beklenen oldu... Torrent, Arda'yı götürmedi!
Spor

Beklenen oldu... Torrent, Arda'yı götürmedi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Barcelona deplasmanına konuk olacak. Temsilcimizin kamp kadrosu duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-08 17:38:00 - 2022-03-08 17:40:10
Beklenen oldu... Torrent, Arda'yı götürmedi!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Barcelona deplasmanına konuk olacak. Temsilcimizin kamp kadrosu duyuruldu.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 10 Mart Perşembe günü Barcelona ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, zorlu karşılaşmanın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Galatasaray'da Barcelona maçının kamp kadrosu da belli oldu.

ARDA TURAN GÖTÜRÜLMEDİ

Kendisi için hazırlanan özel program dahilinde takımdan ayrı çalışan Arda Turan, eski takımı Barcelona'ya karşı oynanacak deplasman maçının kamp kadrosunda yer almadı.

UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoi ve Semih Kaya ise Barcelona maçı sonrası gerçekleştirilecek Beşiktaş maçı çalışmaları dikkate alınarak kafilede yer aldılar.

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