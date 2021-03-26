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Dünya Beklenen oldu! Pakistan füzeyi ateşledi
Dünya

Beklenen oldu! Pakistan füzeyi ateşledi

Kardeş ülke Pakistan, 900 kilometre menzilli "Kartal 1-A" füzesinin denemesini başarıyla gerçekleştirdi. Tarihi anların Hindistan'a bir gözdağı niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 17:06:00 -
Beklenen oldu! Pakistan füzeyi ateşledi

Pakistan ordusu, karadan karaya atış yapma kapasitesine sahip 900 kilometre menzilli "Kartal 1-A" füzesinin denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, denemenin, gelişmiş navigasyon sistemi dahil olmak üzere silah sisteminin teknik yapısı ve tasarımının yeniden doğrulanması için yapıldığı bildirildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile Başbakan İmran Han da yetkilileri 900 kilometre menzile sahip Şahin 1-A füzesinin başarılı şekilde test edilmesi nedeniyle tebrik etti.

Pakistan ordusu, daha önce 490 kilometre menzilli Babür, 650 kilometre menzilli Kartal-1, 1300 kilometre menzilli Ghauri, 1500 kilometre menzilli Kartal-2 ve 2 bin 750 kilometre menzilli Kartal-III füzelerinin denemelerini yapmıştı.

Pakistan, 7 Ocak'ta yerli olarak geliştirdiği çok namlulu roketatar sistemi "Fateh-1'i" başarıyla test etmişti.

Öte yandan Pakistan, Ocak 2020'de Hindistan'ın K-4 balistik füze denemesinden birkaç gün sonra 290 kilometre menzile sahip Gaznevi balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurmuş, Şubat 2020'de de Ra'ad II seyir füzesini başarılı bir şekilde denendiğini açıklamıştı.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırıp eyaleti merkeze bağlı iki birlik toprağına bölmesinin ardından iki nükleer güç arasında tansiyon yükseldi.

Gerginlik her iki ülkenin de silahlanma rekabetini hızlandırdı.

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