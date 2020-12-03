Beklenen oldu! Herkes akın ediyor... Yüzde 90'ı silinecek

Taksit seçenekleri 31 Aralık'a kadar değiştirilebilecek. İlk taksit ocakta yatırılacak, ödeme 1 Şubat'a kadar sürecek.

Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Elektronik başvuruya aynı yöntemle yanıt verilecek.

Yazılı başvuranlara postayla bildirilecek. Vergi daireleri yerine elektronik işlemler tercih edilmeli.

Bankalar da ödeme linki koyacak, kredi kartı ile taksit yapılabilecek. SMS ile kişiye özel davet de yapılacak.

Borcunu yapılandırana mal varlığı araştırması yok. MTV borcunda yakalama şerhi kaldırılacak.

Milyonlarca vatandaşın borçlarına kolaylık sağlayan vergi borcu yapılandırmasında rekor başvuru geldi, 10 günde 1 milyonun üzerinde vatandaş devletin barış elini tuttu.

Başvuru dilekçeleri alınmaya devam ederken, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da dün itibarıyla ödeme planlarını çıkarmaya başladı.

Ödeme planı internetten de sorgulanabilecek. Vatandaşlar işaretledikleri taksit seçeneklerini 31 Aralık tarihine kadar değiştirebilecek. Vergi borcunda ilk taksit ocak ayında yatırılacak ve 1 Şubat'a kadar sürecek.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılandırmaya ilişkin genelgeyi tüm vergi dairelerine gönderdi. Mükellefler, yapılandırma ödemelerini internetten tamamlayabilecek. Vadesi geçmiş vergi borçlarını İnteraktif Vergi Dairesi'nden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

Vatandaşlar, vergi dairesine gitmeden yeniden yapılandırmanın kapsamı, sağlanan avantajlar, başvuru ve ödeme koşulları gibi konularda uzaktan bilgilendirecek. GİB'in internet sitesi, sosyal medya hesapları ve Vergi İletişim Merkezi'nden bilgi alınabilecek.

Yapılandırma planları elektronik başvurularda aynı yolla, yazılı başvurularda da postayla gönderilecek. Vatandaşlar internet ortamından Gelir İdaresi'nce gönderilen ödeme planında peşin ödeme tutarı da görülebilecek.

Başvuruda bulunanlar taksit seçeneğini işaretleyecek. Örneğin 6 taksit seçeneğini işaretleyen 31 Aralık tarihinde kadar taksit seçeneğini değiştirebilecek. İlk taksit ödemeleri 31 Ocak tatile geldiği için 1 Şubat'a kadar sürebilecek.

MTV'de haciz baki ama yakalama şerhi kalkacak

Takip nedeniyle motorlu taşıtlar hakkında trafik sicillerine konulan hacizler baki kalmak kaydıyla yakalama şerhleri kaldırılacak ve talep edilmesi durumunda araçlar sahiplerine iade edilecek. Gelir İdaresi'nin yanı sıra bankalar da internet sayfalarına ödemeler için linkler koyacak. Burada da ister peşin ister taksit seçenekleri yer alacak.

Borç 17 bin 710 TL'den 10 bin 160 TL'ye iniyor

Borcu ilk taksit süresinde peşin ödeyenler için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek, sadece yüzde 10 fark alınacak. Örneğin Kasım 2016'da ödenmesi gereken 10 bin lira ana para vergi borcu bulunan bir vatandaşın gecikme faiziyle beraber bugün 17 bin 710 lira ödeme yapması gerekiyor. Yapılandırma isterse gecikme cezası yerine yüzde 16.1 enflasyon farkı talep edilecek, borç 11 bin 610 TL'ye inecek. Peşin öderse bu rakam 10 bin 160 TL olacak.

Malvarlığı araştırması yok

Yasanın yürürlüğe girdiği 17 Kasım tarihinden önce uygulanan hacizler, bunlara dayanılarak başlatılan işlemler durdurulacak. Genelgeye göre, yapılandırmadan önce haczedilen mallar teminat verilirse iade edilecek. Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor. Yapılandırmanın bozulması durumunda durdurulan cebren takip işlemleri kaldığı yerden devam edecek. Borçlarını yapılandırana mal varlığı araştırması yok.