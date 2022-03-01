Beklenen Koç-Löw zirvesi gerçekleşiyor!

Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerde, Başkan Ali Koç'un yurt dışında, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve yeni sezonda takımın başında olması beklenen Alman teknik direktör Joachim Löw ile görüşeceği kaydedildi.

Fenerbahçe'de yurt dışına giden kulüp başkanı Ali Koç, dün yapılan yeni yayın ihalesi toplantısına katılmamamış, akşam da sarı lacivertli takımın Kasımpaşa ile oynadığı lig karşılaşmasında yer almamıştı.

Ajansspor'da yer alan habere göre, Başkan Ali Koç'un yurt dışında, daha önce prensip anlaşmasına varılan ve yeni sezonda takımın başında olması beklenen Alman teknik direktör Joachim Löw ile görüşeceği öğrenildi. Koç-Löw görüşmesinde gelecek sezon transferleri ve kadro yapılanması planlarının gözden geçirececeği ifade edildi.

Başkan transfer çalışması da yapacak

Ali Koç yurt dışında ayrıca gelecek sezon yapılacak olan transferlerle ilgili de çalışmalar yapacak. Fenerbahçe başkanının, transfer listesinde yer alan bazı oyuncuların kulüpleri ve temsilcileriyle bir araya gelebileceği belirtildi.