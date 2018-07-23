Beklenen izin çıktı! Diyarbakır'a müjde!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Diyarbakır'daki bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:42
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, TPAO'ya, Diyarbakır sınırları içinde kalan 30 bin 533 hektar genişliğindeki saha için 5 yıl süreyle petrol aramaruhsatı verilmesi uygun bulundu.
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