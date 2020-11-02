Beklenen İstanbul depremi hangi ilçelerde daha çok yaşanacak?

Deprem konusunda uzman bilim insanları Marmara Denizi'ndeki fay hattının kırılacağını ve şiddeti 7.1 ile 7.5 arasında değişecek bir depremin olabileceğini ifade ediyor. Olası bir depremde İstanbul'da en çok hangi ilçe etkilenecek, hangi ilçede binalar daha yeni hangi ilçede daha eski?

Deprem uzmanları bu sarsıntının İstanbul’da yaşanması beklenen 7.2 şiddetindeki depremin bulunduğu fay hattında bulunduğunu belirttiler. Hal böyleyken, merak edilen konulardan bir tanesi de hangi ilçelerin depreme dayanıklı olduğu konusu oldu.

İstanbul depremi hangi ilçelerde daha çok yaşanacak?

Türkiye genelinde yenilenmesi gereken 6,7 milyon yapı bulunuyor. Söz konusu yapıların yenilenmesi için kentsel dönüşümde süreçleri hızlandıracak yeni bir döneme giriliyor.

11. Kalkınma Planı'nda da yer alan detaylara göre; her şehre ayrın bir dönüşüm projesinin hazırlanıp hayata geçirileceği yeni süreçte, acil dönüştürülmesi gereken yerlerin tespiti için çok ölçütlü değerlendirme sistemi uygulanacak, fay hatlarına yakın yerlere ise dönüşümde öncelik verilecek.

Yapılan bir araştırmaya göre İstanbul'un en yaşlı yapı stoğu 7 ilçede bulunuyor. Söz konusu ilçeler arasında ortalamaya bakıldığında en yaşlı ilçe ise 30 yıl ile Beyoğlu. Beyoğlu'nu 28 yıl ile Fatih, 27 yıl ile Adalar, 23 yıl ile Güngören, 22 yıl ile Bakırköy, 21 yıl ile Kadıköy ve Beşiktaş izliyor.

İstanbul'un yapı stoğu bakımından en genç ilçesi ise 4 - 5 yaş aralığı ile Sultanbeyli olarak öne çıkıyor. Sultanbeyli'yi Sancaktepe, Esenyurt, Tuzla, Kağıthane, Arnavutköy ve Beylikdüzü izliyor.