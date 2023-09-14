  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kim Jong-un müttefikini açıkladı

Kimi gömüldü kimi kaçtı! PKK'nın defolduğu yerden son kareler

Çocuk istismarı azgın azınlığın işi! Molotof atan masum, sprey sıkan suçlu

Altınla ilgili son tahmin kamuoyu ile paylaşıldı! 350 lira birden değişecek

İflaslar ne zaman duracak? Ülkede şirketler tek tek batıyor

Emniyet binasına bile giremiyorlardı! Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında flaş karar

Meral gemileri yaktı! Ekrem ve Mansur hüsrana uğrayacak

Türkiye'den tarım arazisi toplayan Bill Gates herkesi şüphelendirdi! Arazi aldığı bölge bakın ne hale geldi

CHP'de küfürlü koltuk kavgası! "Eren Erdem’in anasını…” rezilliğinin polemiği sürüyor

Altı gitti Mersin’e üstü gitti tersine! İBB’nin bitmeyen çalışması bezdirdi!
Spor Beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Fenerbahçe'den Karagümrük'e gidiyor: Bakın ne hale...
Spor

Beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Fenerbahçe'den Karagümrük'e gidiyor: Bakın ne hale...

Yeniakit Publisher
2023-09-14 14:25:00 -
Beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Fenerbahçe'den Karagümrük'e gidiyor: Bakın ne hale...

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Türk Milli sağ bek Nazım Sangare, Karagümrük'e transfer oluyor.

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Türk Milli sağ bek Nazım Sangare, Karagümrük'e transfer oluyor.

Fenerbahçe'de kadro planlaması içerisinde yer almayan ve takım bulması istenen Nazım Sangare, İstanbul'da kalıyor.

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin transferi için el sıkıştı. Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis ücreti almaması bekleniyor.

Sağlık kontrollerinden geçecek olan Nazım Sangare, kendisini Karagümrüklü yapacak sözleşmeye imza atacak.

NAZIM SANGARE'NİN KARİYERİ

Babası Gineli annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nı seçen 29 yaşındaki sağ bek, Aachen, Gladbach, Düsseldorf, Osnabrück'te oynadıktan sonra 2017'de Antalyaspor ile Türkiye'ye geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

3 sezonluk başarılı performansının ardından 1.75 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Sangare, 114 Süper Lig maçında 5 gol atıp 9 asist yaptı.

Nazım Sangare, Türk Milli Takım formasını 6 kez terletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23