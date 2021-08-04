Beklenen açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "zorunlu aşı" sorusuna cevap!

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Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunurken "zorunlu aşı" sorusuna da cevap verdi.

ABD'de ve Avrupa ülkelerindeki aşı olmayanlara yönelik bazı mekanlara girişlerin yasaklandığı ve Türkiye'de de böyle bir uygulama olup olmayacağı yönündeki soruya cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben aşıya zorlamadan yana değilim. Bilim Kurulu, bununla ilgili bir çalışma yapacaktır. Burada gönüllülük esasına dayalı olarak bu süreci işletmek en isabetli olanıdır. Gönüllülük esasına göre bu işi yaparsak neticesi de hayır olacaktır" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fondaş medyanın "zorunlu aşı" dayatmasına prim vermedi.