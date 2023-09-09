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Yerel Beklemedikleri anda enselendiler
Yerel

Beklemedikleri anda enselendiler

Yeniakit Publisher
2023-09-09 13:34:00 -
Beklemedikleri anda enselendiler

Elazığ'da, asayiş ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, kasten yaralama, uyuşturucu ticareti ve oto hırsızlığı suçlarının aydınlatılmasına yönelik çalışmasında, saha araştırması ve güvenlik kamerası incelemesi sonucu zanlıların 15 suç kaydı bulunan F.A. (20), 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. (34) ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.D. (41) oldukları tespit edildi.

Ekipler, adresleri belirlenen zanlıları operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

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