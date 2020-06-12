‘Bekle gör’ dönemi bitti evini kapan gitti

Dört yılda inşaat maliyetleri yüzde yüze yaklaşan konutta canlanmayı sağlamak için önce kamu bankaları eliyle başlatılan kampanya büyük ilgi gördü.

Bazı katılım ve özel bankaların da duyurduğu vade farkları üzerinden 12 günde Emlak Konut GYO güvencesiyle 4 binin üzerinde konutun satışı gerçekleşti.

iNDER, GYODER ve KONUTDER üyelerinin de desteklediği kampanyaya katılım günden güne artıyor.

Şimdi tam zamanı

Sektörün temsilcileri ise “Konut sahibi olmak isteyenler acele etmeliler. Zammın gerekçesi olarak imalat maliyetleri henüz fiyatlara yansımadı” diye konuştu.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İstanbul, Ankara ve İzmir için 750 bin liraya kadar diğer iller için ise 500 bin liraya kadar konut kredisi sunuyor. Emlak Katılım, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım ve Kuveyt Türk de müşterilerine finansman sağlıyor.

Sıfır konutlarda 12 ay geri ödemesiz 180 aya kadar vadeli konutların satışında vade farkı oranı yüzde 0.64 iken İkinci el konut satışlarında yine 12 ay geri ödemesiz ve 180 ay vade ile vade farkı oranı yüzde 0.74 olarak açıkladı.

Bankalarda yığılma var

Kamu ve Katılım bankalarına on binlerce konut kredisi talebi geldiği için özellikle ikinci el konutlarda eksperler taleplere yetişmekte zorlanıyor.

Emlak Konut GYO güvencesiyle inşa edilen 30’a yakın projede yer alan stokların ise düşük maliyet ve uzun vadeli ödeme formülüyle kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Yüzde 10 indirim de var

“Emlak Konut GYO güvencesiyle satışı yapılan konutlarda taksit ödemelerine üçüncü yılda başlayacak olan vatandaşlar, yüzde 5 peşinatla ve yüzde 10 indirimle ev sahibi olabiliyor. Örneğin, 500 bin TL değerindeki eve yüzde 10 indirimle, 450 bin TL’ye sahip oluyorlar. Bu indirimli fiyat üzerinden sadece yüzde 5 peşinat, yani 22 bin 500 TL ödeyerek isterlerse hemen evlerine taşınabiliyorlar. Taksit ödemelerine ise üçüncü yılda başlıyorlar. Üçüncü yılın başında yüzde 15’lik yani 67 bin 500 TL ara ödeme yapılıyor ve taksit ödemeleri başlıyor.”