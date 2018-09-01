Bekir Pakdemirli: Balıkçılarımız yakın zamanda okyanuslara açılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı’nda düzenlenen balıkçılık av sezonu açılış töreninde vatandaşlara seslendi.

Bakanlık olarak balıkçılık konusunda koruma ve kullanma dengesini korumaya çalıştıklarını anlatan Pakdemirli, sektöre yatırımı geleceğe yapılmış yatırım olarak gördüklerini söyledi.

Dünyada artan nüfusun beraberinde bazı problemleri getireceğini ifade eden Pakdemirli, "Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tahminlerine göre bugün 7 milyar olan insan sayısı 2050 yılında 9 milyar olacak ve hayvansal proteine ihtiyaç iki kat artacak. Artan bu ihtiyacın karşılanması için hükümet ve bakanlık olarak gerekli çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.

"Ucuzken balıkları bol bol tüketeceğiz"

Dengeli ve sağlıklı beslenme için hayvansal proteinin önemine dikkati çeken Pakdemirli, balığın yiyeceklerin en sağlıklısı olduğunu vurguladı. Pakdemirli şöyle konuştu:

"Bütün diyetlerde balık var. Her diyette balık var. Diyette bile olsanız istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Protein, enerji, vitamin, mineral, sindirilebilirlik… Her şey var. Daha çok balık tüketmeliyiz. Evliya Çelebi Seyahatname'sinde 140 tane balık çeşidinden bahsediyor 2 bin 200 gıda içinde. Burada anlıyoruz ki ecdadımız Osmanlı balığı çok tüketiyormuş ama daha daha çok balık tüketmemiz lazım."

Kişi başına düşen balık tüketiminin yetersizliğine işaret eden Bakan Pakdemirli, "Türkiye'de bir yılda bir adam 7 kilo balık yiyor. Dünyada bu 20 kilo. Balıkçı kardeşlerimiz daha çok çalışacak, bizler de daha fazla balık yiyeceğiz. Av sezonunda bu balığı sık sık tüketeceğiz. Bu kardeşlerimiz avlayacak, hazır ucuzken biz de balıkları bol bol tüketeceğiz." dedi.

"Denetimlerimiz devam edecek"

Her yaş grubundan bireyin balık tüketimine önem vermesi gerektiğini anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki yılda bir yayınlanan dünya raporlarına göre, 2016 yılında 171 milyon ton üretim var. Bunun çoğu avcılıktan, bir kısmı yetiştiricilikten. Avcılıkta zaman zaman üretim dalgalı olabilir. Yani her yıl aynı miktarda balık olmayabilir. Burada türlerin biyolojisi, üreme dönemi, üreme dönemi sıcaklıkları, türün besin zincirindeki yeri… Bu faktörler üretimi artı ya da eksi şekilde etkileyebiliyor.

Ülkemizde de su ürünleri üretimi yıllara göre değişiyor. Toplam 630 bin ton su ürünü üretiliyor, bunun 277 bin tonu yetiştiricilik, 353 bin tonu avcılık. Yani hala avcılıktan çok daha fazla, yani avcılarımız, reislerimiz çok daha fazla balığımızı sofralarımıza getiriyor. Onlara burada teşekkür ediyorum. Bazı denetlemeler de getirdik. Denizler iz sular, karaya çıkış noktaları, toptan ve perakende satış yerleri, yol güzergahları, soğuk hava depo ve işleme tesislerinde bazı denetimlerimiz devam edecek."

"Su ürünleri yetiştiriciliğine 1,23 milyar lira destekleme yapıldı"

Bekir Pakdemirli, Türkiye'de 2012-2018 döneminde önemli uygulamalar gerçekleştirildiğini belirterek, bin 264 tane gemiyi filodan çıkardıklarını, balıkçılara bunun karşılığında 165 milyon lira ödeme yaptıklarını söyledi.

Hükümetin 2004 yılında beri balıkçılara Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) muaf yakıt verdiğini aktaran Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu destek kapsamında balıkçılarımızın cebine toplamda 1,7 milyar lira destek sağlandı. 2017 desteklerinde 10 metreden küçük teknelere 9 bin lira para ödendi ve toplamda da 7 milyon lira para ödendi. Balıkçı gemilerini izleme sistemi kurduk, bakanlığımıza da 15 tane kontrol gemisini kazandırdık. Su ürünleri yetiştiriciliği, ilk defa AK Parti iktidarı döneminde 2003 yılında destekleme kapsamına alındı ve bu kapsamda 1,23 milyar lira destekleme yapıldı. Uyguladığımız bu politikalar sonucunda su ürünleri yetiştiriciliğinde rakamlarımız yüzde 300 artarak 60 bin tondan 280 bin tona geldi.

İhracatımızda da artış sağladık. 2002 yılında 27 bin ton olan ihracatımız 2017 yılında 157 bin ton oldu. 97 milyon dolar olan ihracatımız 855 milyon dolar oldu. 2018'de ise 2023 hedefimiz olan 1 milyar doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. İlerleyen günlerde balıkçı kardeşlerimize daha fazla desteklerimizi açıklıyor olacağız. Bu sene 2023 hedefimiz olan 1 milyar dolarlık ihracatı geçtik, inşallah önümüzdeki günlerde 1,5 milyar dolarlar seviyesine nasıl çıkaracağımızı anlatıyor olacağız."

"Balıkçılarımız yakın zamanda okyanuslara açılacak"

Türk su ürünleri sektörünün başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere 80 ülkeye ihracat yaptığını aktaran Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, sektöre Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince düşük faizli yatırım ve işletme kredileri kullandırdıklarını dile getirdi.

Bakanlık olarak iç sulara her yıl düzenli olarak sazan balığı bıraktıklarını anlatan Pakdemirli, Karadeniz'e kalkan balığı, Mersin balığı, doğal alabalık bıraktıklarını bildirdi. Geçen yıl ilk defa İzmit Körfezi'ne levrek ve çupra bırakıldığı bilgisini veren Pakdemirli, "Reisler tecrübeli, tekneler de güzel olunca balıkçılarımız da inşallah yakın zamanda okyanuslara açılacak. Afrika'da bulunan Moritanya ve Somali gibi okyanus kıyısı ülkelerle balıkçılık anlaşmaları yaptık." dedi.

Bekir Pakdemirli, konuşmasının sonunda, av sezonunun tüm balıkçılara ve tüketicilere hayırlı olmasını diledi.