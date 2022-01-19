Bekir Bozdağ’dan aday çıkaramayan muhalefete tokat

YENİ AKİT ANKARA

Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde adaylığını açıklamasının ardından, muhalefet liderlerinin aday olmaktan neden kaçındıklarını sordu.

TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla muhalefet liderlerine seslenerek neden aday olmadıklarını sordu.

Bozdağ paylaşımında, “Anayasaya göre Cumhurbaşkanı yürütme organıdır. Türkiye’yi yönetmeye talip kişi cumhurbaşkanı adayı olmalı ki kazandığında ülkeyi yönetebilsin. Cumhurbaşkanı adayı olmayarak ülke yönetimine talip olmayan millet ittifakı liderleri, halka karşı siyasi muvazaa yapmaktadır. Cumhurbaşkanı adayı olmayan millet ittifakı liderleri, hangi gerekçe ile halktan oy isteyecek? ‘Hele bir adayımızı seçtirelim, sonra onun yerine ülkeyi biz yönetiriz’ demek, halka karşı siyasi muvazaadır. Halk, kendine karşı siyasi muvazaa yapan ikiyüzlüleri sevmez ve seçmez. Millet ittifakı liderleri; Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan karşısında kazanamayacakları, kendilerini ülkeyi yönetmeye/cumhurbaşkanlığına layık görmedikleri, sorumluluk almaktan korktukları için mi cumhurbaşkanı adayı olmuyorlar ya da içlerinden birini aday yapmıyorlar?” ifadelerini kullanarak muhalefete yüklendi.