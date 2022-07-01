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Gündem Bekçiyi yaralayan uzman çavuş hakkında flaş karar
Gündem

Bekçiyi yaralayan uzman çavuş hakkında flaş karar

Malatya'da görev başındaki bekçiyi yaralayan uzman çavuş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 11:10:00 -
Bekçiyi yaralayan uzman çavuş hakkında flaş karar

Malatya’da tartıştığı mahalle bekçisini yaralayan uzman çavuş tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 30 Haziran Perşembe gecesi Zaviye Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bölgede devriye atan mahalle bekçisi M.A. ile tartışan uzman çavuş olduğu ileri sürülen M.A.I. ile beraberindeki D.I. arasında kavga çıktı. Kavgada başından darp edilen bekçi yaralanırken, M.A.I. ile D.I. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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