Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr sonuç sorgulama

Bekçi alımı sınav sonuçları binlerce aday tarafından merak ediliyor. Bekçi alımı için yapılan sınavın ardından adayların gözü bekçilik sınavının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

2021 Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarları

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru ve cevapları açıklandı.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

20 Ocak 2021 tarihinde yapılan 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavına katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanan sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz dilekçelerini 26 Ocak 2021 tarihi saat 17.00’a kadar şahsen veya faks (0 312 462 87 29) ile POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ulaştırdılar.



İtirazlara ilişkin değerlendirme sonuçları 01 Şubat 2021 tarihinde adaylara dilekçelerinde belirtecekleri irtibat numaraları ile bildirilecek.