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Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı

Bekçilik 2019 1. ve 2. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı

07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:03
Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı

ANKARA (AA) Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi.

EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı, adayların www.meb.gov.tr üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekleri belirtildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:03
  1. Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

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