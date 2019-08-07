Bekçilik sınavı sonuçları açıklandı
Bekçilik 2019 1. ve 2. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı07 Ağustos 2019 Çarşamba 18:03
ANKARA (AA) Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) istihdam edilecek bekçilere yönelik çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı, adayların www.meb.gov.tr üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekleri belirtildi.
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