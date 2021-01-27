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Ekonomi Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ekonomi

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen 2020/1. Dönem Mahalle Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Polis Akademisi tarih verdi! Bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Bekçilik sınavı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-27 19:54:00 -
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020/1. Dönem Mahalle Bekçiliği sınav sonuçları merak konusu oldu. Yeni senede göreve başlayacak bekçileri belirlemek için düzenlenen 2020/1.Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 20 Ocak 2021 saat 14.00'te gerçekleşmişti. Peki, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar son dönemlerde epey hız kazandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçilik sınavı sonuçları açıklanma tarihi duyuruldu. Son gelen duyuruyla beraber sınav sonuçlarının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacağı bilgisi yer aldı.

Bekçilik sınavı sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. 2020/1. Dönem Mahalle Bekçiliği sınavı sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinde açıklanacak.

Bekçilik sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarına https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecekler. Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00'a kadar aynı usullerle yapılacaktır.

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