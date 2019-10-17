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Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi olmak isteyen binlerce aday mülakat sonuçlarını merak ediyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak açıklama ile sonuçların duyurulması için geri sayım başladı. Peki ama bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını sorgula...

17 Ekim 2019 Perşembe 11:56
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi olmak isteyen binlerce aday mülakat sonuçlarını merak ediyor. Kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak açıklama ile sonuçların duyurulması için geri sayım başladı. Peki ama bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarını sorgula...

Bekçi adaylarının girdiği ve 12 Ekim tarihinde biten sözlü mülakatların sonuçları merakla bekleniyor. Mülakat sonuçları değerlendirmesi; adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının %25'i ve sözlü sınav puanının %50'sinin toplamı olarak hesaplanıyor.

Söz konusu mülakatların sonuçlarına 1-2 hafta içersinde e-Devlet kapısı şifreleri ile, bekçi adayları www.pa.edu.tr internet adresinden erişebilecekler.

Adaylar Hangi Kriterlere Göre Değerlendirildi?

- Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

- Kendisinden istenileni kavraması,

- Özgüveni,

- İfade etme yeteneği,

- Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirildiler. Söz konusu kriterler üzerinden yapılan değerlendirmelerde en az 70 puan alan kişiler sözlü mülakatı geçiyor.

Genel Puanlama Nasıl Yapılıyor?

Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 11:56
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