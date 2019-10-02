Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren bekçi adayları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde bekçilik mülakatlarına girecek olanlar için sınav giriş belgeleri yayınlamıştı. Bekçi adayları sözlü sınava katılacakları sınav merkezleri ile tarihlerini T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile pa.edu.tr internet adresinden giriş yaparak öğrenebiliyor. Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?İşte ayrıntılar...

Bekçilik mülakat sonuçları açıklandı mı?

Bekçilik mülakat sonuçlarına dair Polis Akademisi'nden gelen bir duyuru bulunmuyor. Mülakat sonuçlarının en geç bir ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Bekçilik mülakat sonuçları nasıl öğrenilir?

2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı kapsamında adaylar sözlü sınavına katılacakları sınav merkezlerini T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet kapısı şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İlan edilen tarihte ve sınav merkezinde adaylar sözlü sınavına katılacaklardır.

Adaylar Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.