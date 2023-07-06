Bekçilerin maaşı 26 bin lira olunca bankacılardan şok eden karar geldi! Kimse bu kadarını tahmin etmiyordu

Türkiye’nin en çok kar eden sektörü bankacılıkta maaşlar enflasyonun çok altında kaldı. Bankacılık sektöründe üniversite mezunu 15 yıllık bir personelin maaşı ortalama 21 bin lira olurken gişe personeline verilen ücret ise 12 bin 133 lira oldu. Son zamla birlikte lise mezunu gece bekçisi maaşının bile 26 bin liraya ulaşması genç ve mesleğe yeni başlamış çok sayıda bankacının bu mesleğe geçiş için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Bankaların yüksek hedef baskısı ve düşük maaş politikası nedeniyle bir süredir eğitimli gişe personeli bulmakta zorlandığı biliniyordu. Son maaş zamlarından sonra sektörden çok sayıda genç bankacının istifa edip bekçi ve polis olmak için girişimde bulunacağı iddia ediliyor. Bankacılık gruplarında yaygın olarak bekçi ve polis olma şartları konuşulmaya başlandı.

Paramedya