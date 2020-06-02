Bekçilere maaş ve yetki müjdesi

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Mahalle bekçilerine ilişkin kanun teklifi ele alındı

Genel Kurul'da ilk olarak çarşı ve mahalle bekçilerinin uzun süredir beklediği kanun teklifi ele alındı. Teklifle, on binlerce bekçinin görev ve yetkileri yeniden belirleniyor.

Bu düzenlemeye göre bekçiler, kişileri, araçları durdurabilecek, kimlik sorabilecek. Bekçiler, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe engel olan taşıtların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlamakla yetkili olacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip bulunacak.

Bekçilerin maaşlarında artış yaşanacak

Jandarma teşkilatında istihdam edilen bekçiler, jandarma sınıfına dahil edilecek. Bekçilerin haftalık çalışma süresi 40 saat olacak ve maaşlarında artış sağlanacak.