Bekçi temel eğitim kurs dersleri ne zaman başlayacak? 2021 bekçi temel eğitim dersleri

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı hizmetiçi eğitim planı çerçevesinde 81 İl Emniyet Müdürlüğünde Çarşı ve Mahalle Bekçisi Temel Eğitim Kursu düzenleyecek. Kursta suç ve suçluyla mücadelede daha verimli olabilmek için asayiş hizmetlerinde görev yapan bekçilerin; mevzuat, meslek etiği, kimlik sorma, şahıs ve araç araması, olay yerinin korunması, telsiz muhaberesi gibi konularda bilgi, beceri ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik eğitimler verilecek.

Bekçi temel eğitim dersleri ne zaman başlayacak?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonrası sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanarak atamaları yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi alacak adayların planlaması yapılmış olup, konuya ilişkin açıklama e-devlet şifresi ile öğrenilebilecektir.

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Bekçi sınavı nasıl yapılır?

Bekçi olmak isteyenler öncelikle belirlenen şartları taşımaları gerekiyor. Belirlenen başvuru şartlarını taşıyanlar ilk olarak yazılı sınav olacak ve daha sonra sözlü sınav ile beraber spor mülakatı gerçekleşecektir.

Yazılı sınavda 100 soru sorulacak. Sınav barajı 50 puandır. Her soru 1 puan değerindedir. Adaylar en az 50 soruya doğru yanıt vermeleri gerekiyor.

50 ve üstü puan alan adaylar fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanacaklar. Bu sınavı da deçen adaylar sözlü sınava girmeleri gerekiyor.

EGM bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir;

T.C. vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

En az 1.67 boy

Başvuru yaptığı yerde en az bir senede oturuyor olması

Askerliğini tamamlaması

Ağır hapis, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik veya başka bir suçtan hüküm giymemesi

Kötü tanınmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Silah kullanmaya bir engel olmaması

Alkol, uyuşturucu tedavisi görmemesi

Terör örgütüne katılmaması

Siyasi partiye üye olmaması