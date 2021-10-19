  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bekçi temel eğitim kurs dersleri ne zaman başlayacak? 2021 bekçi temel eğitim dersleri
Eğitim

Bekçi temel eğitim kurs dersleri ne zaman başlayacak? 2021 bekçi temel eğitim dersleri

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranı bir bekçi temel eğitimine katılmak isteyenlerce araştırılıyor. 2021 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Temel Eğitim Kursu nedir? EGM Çarşı ve Mahalle Bekçisi Temel Eğitim Kursu ne zaman başlayacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10 bin bekçi istihdamı yapılacak. Polis Akademisi Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi alacak adayların bekçi temel eğitim dersleri ne zaman başlayacak? Bekçi temel eğitim kurs dersleri 2021? sorunun cevabını merak etmekte. İşte bekçi alım detayları.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 16:49:00 -
Bekçi temel eğitim kurs dersleri ne zaman başlayacak? 2021 bekçi temel eğitim dersleri

Emniyet Genel Müdürlüğü 2021 yılı hizmetiçi eğitim planı çerçevesinde 81 İl Emniyet Müdürlüğünde Çarşı ve Mahalle Bekçisi Temel Eğitim Kursu düzenleyecek. Kursta suç ve suçluyla mücadelede daha verimli olabilmek için asayiş hizmetlerinde görev yapan bekçilerin; mevzuat, meslek etiği, kimlik sorma, şahıs ve araç araması, olay yerinin korunması, telsiz muhaberesi gibi konularda bilgi, beceri ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik eğitimler verilecek.

Bekçi temel eğitim dersleri ne zaman başlayacak?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonrası sağlık kurulu raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri tamamlanarak atamaları yapılan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Temel Eğitimi alacak adayların planlaması yapılmış olup, konuya ilişkin açıklama e-devlet şifresi ile öğrenilebilecektir.

Bekçi temel eğitim kurs takvimi için tıklayın

Bekçi sınavı nasıl yapılır?

Bekçi olmak isteyenler öncelikle belirlenen şartları taşımaları gerekiyor. Belirlenen başvuru şartlarını taşıyanlar ilk olarak yazılı sınav olacak ve daha sonra sözlü sınav ile beraber spor mülakatı gerçekleşecektir.

Yazılı sınavda 100 soru sorulacak. Sınav barajı 50 puandır. Her soru 1 puan değerindedir. Adaylar en az 50 soruya doğru yanıt vermeleri gerekiyor.

50 ve üstü puan alan adaylar fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanacaklar. Bu sınavı da deçen adaylar sözlü sınava girmeleri gerekiyor.

EGM bekçi alımı başvuru şartları nelerdir?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvurmak isteyen adaylarda aranan şartlar aşağıdaki gibidir;  

T.C. vatandaşı olmak

En az lise mezunu olmak

En az 1.67 boy

Başvuru yaptığı yerde en az bir senede oturuyor olması

Askerliğini tamamlaması

Ağır hapis, hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik veya başka bir suçtan hüküm giymemesi

Kötü tanınmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Silah kullanmaya bir engel olmaması

Alkol, uyuşturucu tedavisi görmemesi

Terör örgütüne katılmaması

Siyasi partiye üye olmaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Amerikalı gazeteciden Ruslar'ı çıldırtan hareket! 'Bacaklarını bilerek açtı'
Dünya

Amerikalı gazeteciden Ruslar'ı çıldırtan hareket! 'Bacaklarını bilerek açtı'

Rusya, geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin'le Amerikalı gazeteci Hadley Gamble'nin katıldığı bir programda yaşananları konuşuyor. Rus medyası..
Ankara'da TIR terörü! Sonucu kaza oldu
Gündem

Ankara'da TIR terörü! Sonucu kaza oldu

ankara'da birbirine yol vermemek için inatlaşan iki TIR sürücüsünün trafikteki tehlikeli hareketleri kameralara yansıdı.
TÜSİAD'ın Türk olmayan yöneticilerinden laiklik ve diktatörlük zırvası: Hükümete küstah bildiri!
Ekonomi

TÜSİAD'ın Türk olmayan yöneticilerinden laiklik ve diktatörlük zırvası: Hükümete küstah bildiri!

TÜSİAD'ın Yeni Bir Anlayışla Geleceği İnşa çalışmasının ardından düzenlediği YİK toplantısında ekonomist Daron Acemoğlu'nun diktatör benzetm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay