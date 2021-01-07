Bekçi maaşları 2021'de ne kadar arttı?

2021 bekçi maaşları ne kadar? TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 14,6 oldu. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 yükseldi. Artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oldu.

2021 bekçi maaşları ne kadar?

2020 yılında bekçiler İlkokulu mezunu olan bir bekçi 4.302,80 TL maaş alırken, lise mezunu bekçilerin maaşları 4.352 TL ile 4.455,14 TL arasında değişiyor. Lisans ve ön lisans mezunu bekçiler ise 4.404 TL ile 4.657 TL maaş alıyordu. Zamla birlikte;

İlkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.

Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.