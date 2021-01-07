  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bekçi maaşları 2021'de ne kadar arttı?
Ekonomi

Bekçi maaşları 2021'de ne kadar arttı?

Bekçi maaşı zammı 2021 son durum... Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla 2021 memur zammı ile yeni bekçi maaşları da belli oldu. 2021 bekçi zammı ne kadar oldu? En yüksek ve en düşük bekçi maaşları kaç para oldu, ne kadar zam geldi?

Yeniakit Publisher
2021-01-07 22:49:00 -
Bekçi maaşları 2021'de ne kadar arttı?

2021 bekçi maaşları ne kadar? TÜİK, aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 14,6 oldu. TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25 yükseldi. Artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oldu.

2021 bekçi maaşları ne kadar?

2020 yılında bekçiler İlkokulu mezunu olan bir bekçi 4.302,80 TL maaş alırken, lise mezunu bekçilerin maaşları 4.352 TL ile 4.455,14 TL arasında değişiyor. Lisans ve ön lisans mezunu bekçiler ise 4.404 TL ile 4.657 TL maaş alıyordu. Zamla birlikte;

İlkokul mezunu bekçi 4618 lira alacak.

Lise mezunu bekçi 4782 lira alacak.

Ön lisans ve lisans mezunu bekçi 4999 lira alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ali Koç'a sorusu gündeme oturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdi.
İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı
Gündem

İstanbul'da hareketli saatler! O ilçede özel harekat giriş ve çıkışları kapattı

İstanbul Şişli ilçesinde yer alan Okmeydanı'nda polis ekipleri sıkı bir denetime başladı. Denetime Özel Harekat ve Yunus polisleri de deste..
Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler
Dünya

Avrupa ülkesinden flaş hamle! Ahmet ismi verdiler

Irkçılığın en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Almanya'da meteorolojik olaylara yabancı isimler verilmesine karar verildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay