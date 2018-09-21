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Bekçi ile polis araya girdi! Antalya'da biber gazlı müdahale...

Dedikodu yüzünden husumetlisi akrabalarının evini basan H.P. (29), tabancayla 7 el ateş etti.

21 Eylül 2018 Cuma 14:37
Bekçi ile polis araya girdi! Antalya'da biber gazlı müdahale...

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında dedikodu yüzünden bir süre önce tartışma çıktı. Dün gece kendisiyle aynı adı taşıyan akrabası H.P.'nin (44) evine H.P., tabancayla eve 7 kez ateş etti. Balkonda oturan akrabaları, silah sesiyle evin içine kaçarken, H.P. ise ateş etmeyi sürdürdü. Kurşunlardan 5'i evin duvarına, 2'si ise camlara isabet etti. Olayın ardından H.P. kaçarken, bir süre sonra sokağa inen taraflar, kavgayı burada sürdürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olaya müdahale eden ekipler, tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Tekme ve tokatla birbirine saldıran tarafları polis, biber gazı sıkarak, ayırdı. Her iki taraftan da bazı kişiler, gözaltına alındı. Polis, eve silahla ateş açan H.P.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:37
  1. kavga

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