Bekçi alımları ne zaman?

Söz konusu kanun ile yapılan en önemli değişikliklerden biri jandarma bünyesine bekçi kadrosunun açılması oldu. Söz konusu kanun eklenen madde ile jandarma teşkilatına bekçi kadrosu da eklendi ve artık yeni dönem alımlarında bekçiler jandarma bünyesinde de çalıştırılabilecek.

Söz konusu kanun maddesi şu şekilde:

"Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.

Emniyet ve jandarma teşkilatlarında istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçilerinin amirleri meslek hiyerarşileri içinde tespit edilir."

Başvuru şartları neler?

Polis memuru olmak isteyen adaylar 2018-2019 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P3 puan türünden 60 P93 puan türünden 65 puan olmak. Yaş şartında 18 yaşını doldurmuş, üst yaş şartında 30 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir. Eğitim şartında önlisans ya da lisans mezunu fiziki şartlarda erkekler 167 kadınlar 162 santimden fazla 18 ile 27 beden kitle endeksi aralığında olmak gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum olmayan, sağlık şartlarını taşıyan ve silah taşımaya engel herhangi bir engellinin bulunmayan, TCK ile 18. maddede belirtilen suçlardan daha önce hüküm almamış kasten işlenmiş bir suçtan hüküm almamış olanlar başvuru yapabiliyorlar.