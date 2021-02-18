20 Şubat tarihinde yazılı sınava katılan adayların sınav sonuçları belli olmuştu. Başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavından sonra sözlü mülakatlara alınacaklar. Bekçi adayları, konuya ilişkin detayları yakın takip ediyor. Peki, bekçi alımı sözlü mülakat ne zaman? EGM PA 2020 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yazılı sınav sonuçlarının belli olmasının ardından fiziki yeterlilik sınavı yapılacak. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayanlar, sözlü mülakat aşamasına geçmiş olacak.

Bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

2020 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları duyuruldu. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinden sınav sonuçlarına ulaşabilecekler.

Bekçi alımı sözlü mülakat ne zaman?

Sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına daha sonra da sözlü mülakatlara alınacak. Ancak sözlü mülakatların yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.