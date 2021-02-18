  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bekçi alımı sözlü mülakat ne zaman?
Gündem

Bekçi alımı sözlü mülakat ne zaman?

Bekçilik alımları için sözlü mülakatın ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bekçi alımları için yapılan yazılı sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, gözlerini sözlü mülakatların yapılacağı tarihe çevirdi. Fiziki yeterlilik sınavından sonra yapılacak olan sözlü mülakatların tarihi bekçi adayları tarafından araştırılıyor. Peki, Bekçi alımı sözlü mülakat ne zaman? EGM PA 2020 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman? Bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 20:17:00 -
Bekçi alımı sözlü mülakat ne zaman?

20 Şubat tarihinde yazılı sınava katılan adayların sınav sonuçları belli olmuştu. Başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavından sonra sözlü mülakatlara alınacaklar. Bekçi adayları, konuya ilişkin detayları yakın takip ediyor. Peki, bekçi alımı sözlü mülakat ne zaman? EGM PA 2020 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem kapsamında İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yazılı sınav sonuçlarının belli olmasının ardından fiziki yeterlilik sınavı yapılacak. Bu aşamayı da başarıyla tamamlayanlar, sözlü mülakat aşamasına geçmiş olacak.

Bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?

2020 1. dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları duyuruldu. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinden sınav sonuçlarına ulaşabilecekler.

Bekçi alımı sözlü mülakat ne zaman?

Sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına daha sonra da sözlü mülakatlara alınacak. Ancak sözlü mülakatların yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı!
Siyaset

Babacan'a kendi partisi baş kaldırdı! "Asla kabul edilemez"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söylemesi ve terör örgütünün siyasi uzantısı H..
Hamas’tan, Suudi Arabistan'a Hudari çağrısı
Dünya

Hamas’tan, Suudi Arabistan'a Hudari çağrısı

Hamas, Suudi Arabistan'a Hamas yetkilisi Hudari'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.
Türk SİHA'larının yok ettiği Pantsirler! Rus televizyonu canlı yayınladı
Dünya

Türk SİHA'larının yok ettiği Pantsirler! Rus televizyonu canlı yayınladı

Rusya'nın Sibirya'da düzenlediği tatbikatta, Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'lerin Karabağ'da sahadan sildiği Pantsirler dikkat çekti. Rus muha..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay