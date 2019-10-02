Bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi bekçi mülakat sonuçları sorgula

Bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu 2019/1. dönem bekçi alımı sözlü mülakatına katılan adaylar tarafından sorgulanmata. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi 2019 yılı 1. dönem bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçi mülakat sonuçları sorgula.

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 2019 yılı 1. dönem bekçi alımlarında adaylar sözlü mülakat kısmına geçti. Bekçilik sözlü mülakatı yoğun ilgi görüyor. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman belli olacak? Bekçilik sözlü mülakatı ne zaman? soruları arama motorlarında güncel olarak araştırılıyor. 2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sözlü Sınavına Katılacak Adayların Sınav Merkezleri ile Tarihleri açıklanmış adaylar açıklanan sınav merkezlerinde mülakat sınavına girmişti. Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruya göre, bekçi adayları sözlü sınava katılacakları sınav merkezleri ile tarihlerini T.C. Kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile pa.edu.tr internet adresinden giriş yaparak öğrenilebilecek.

Polis Akademisi bekçi alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mülakatlara giren adaylar merakla mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Bekçilik sözlü mülakat sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Bekçilik sözlü sınavı sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamada, sözlü mülakatların 30 Eylül - 12 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu. Sözlü sınavının ardından Polis Akademisi'nin bekçi adaylarının girdiği mülakat sonuçlarını 2 hafta içinde açıklaması bekleniyor.